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TikTok翻版 Temu疑傳個資回北京

記者顏伶如／綜合報導
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Temu上周與軟體服務供應商甲骨文公司(Oracle)達成數據儲存協議，讓人想到影音平台TikTok試圖排除資安疑慮時面臨的困境。(路透)
Temu上周與軟體服務供應商甲骨文公司(Oracle)達成數據儲存協議，讓人想到影音平台TikTok試圖排除資安疑慮時面臨的困境。(路透)

母公司為拚多多(PDD Holdings)的跨境電商平台Temu，近幾年憑藉低價商品受到不少美國消費者歡迎，卻也引發未能保護消費者數據資料的爭議。華爾街日報(WSJ)18日分析，Temu上周與軟體服務供應商甲骨文公司(Oracle)達成數據儲存協議，讓人想到影音平台TikTok試圖排除資安疑慮時面臨的困境。

Temu對於與甲骨文簽訂協議並未透露細節，僅表示是讓美國業務在地化的作法之一，要把美國消費者的數據儲存在位於美國的伺服器。熟悉該協議的人士指出，協議就是一般雲端託管合約。甲骨文董事長艾利森(Larry Ellison)形容該協議是「巨額合約」 ，「基本上就是把Temu的基礎建設移入甲骨文雲端」。

Temu在多州遭控把美國用戶資料傳給北京。就在Temu證實與甲骨文公司簽訂協議的幾小時前，共和黨籍內布拉斯加州檢察長希爾格斯(Michael Hilgers)對Temu提告，指控Temu使用惡意軟體竊取內布拉斯加州居民的個人數據。希爾格斯說，這些個資最終可能落入中國共產黨手中。

希爾格斯對Temu提告時在聲明中說，Temu聲稱應用程式對包括青少年在內的美國消費者來說安全無虞，其實卻欺瞞內布拉斯加州消費者，傷害內布拉斯加州品牌、企業以及創作者。

阿肯色州去年夏季也對Temu提出類似訴訟。內布拉斯加州與阿肯色州都指控Temu應用程式有秘密功能，可以竊取消費者手機裡的個人訊息。兩州訴訟都引述了做空機構「灰熊研究」(Grizzly Research)2023年發表的報告，Temu則說指控不實，缺乏可信度。

Temu的美國用戶抱怨該公司收集的個資，多於所透露的內容，這也是兩宗集體訴訟的主題。Temu否認指控，表示盡力保護隱私並維持透明。

內布拉斯加州 甲骨文 阿肯色州

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