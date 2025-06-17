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美軍：北京第一擊鎖定基建 交戰區不限第一島鏈

中央社華盛頓17日專電
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美國聯邦參院撥款委員會「軍事設施、退伍軍人事務及相關機構小組」17日舉行年度預算聽證會，陸戰隊主責軍事設施及後勤的副司令斯卡倫卡（前排右3）等軍方官員出席。(中央社)
美國聯邦參院撥款委員會「軍事設施、退伍軍人事務及相關機構小組」17日舉行年度預算聽證會，陸戰隊主責軍事設施及後勤的副司令斯卡倫卡（前排右3）等軍方官員出席。(中央社)

「第一擊」在台灣引討論，也成美國國會議題。陸戰隊今天向參議員說明，美中對抗下中國第一擊將鎖定基礎建設，且武器交戰區不限第一島鏈。台灣第一擊困境方面，學者郭泓均認為烏克蘭在俄軍壓境下未先發制人的做法值得討論。

美國聯邦參院撥款委員會「軍事設施、退伍軍人事務及相關機構小組」上午舉行年度預算聽證會，陸戰隊主責軍事設施及後勤的副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）等軍方官員出席。

斯卡倫卡指出，雖然印太區域仍是重點戰區，對手卻不會將活動侷限於單一區域，將在美國本土等各地與美國對抗。武器交戰區已不能再被視為僅限於第一島鏈，或其他任何有限的地理空間。

「我們都應該預期，在與中國發生的任何衝突中，第一擊都會瞄準我們的基礎設施，而不是我們的步兵或航空部隊。」

斯卡倫卡說，這些攻擊的形式包括對關鍵基礎設施的網路攻擊、無人機系統入侵、傳統電子攻擊，以及透過當地人或外國人進行的顛覆或破壞。

他指出，中國與其他惡意行為者已在全球對陸戰隊網路系統發動攻擊，「每天都處於受到圍攻的狀態」。單看5月最後一週，海軍陸戰隊就確認有數百起試圖入侵資訊網路的惡意行為。

「要在這樣的環境中生存，我們不僅要從基地與駐地出發作戰，還必須為它們而戰」，斯卡倫卡說。簡單說，美軍基地不再只是行政駐防避難所，而是必須防守、爭奪的關鍵戰場地形。

台北政經學院基金會日前舉行的「台海防衛兵推」，同樣聚焦第一擊反制行動。對於台灣的處境，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）認為烏克蘭的做法值得討論。

他昨天對中央社表示，俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭前，軍隊在烏克蘭邊境集結，但烏克蘭未發動先發制人的攻擊。先發制人在國際法中或許合理，但烏克蘭這麼做就會喪失主張自己是防禦性作戰的部分正當性。

郭泓均說，不過，烏克蘭未先發制人可能是明智決定，因為對抗侵略所獲得的國際支持，對於烏克蘭維持作戰能力至關重要。

「台灣處境與此類似。外部支持對其國防至關重要，因此即使在一定程度上削弱嚇阻力，維持國際支持仍可能是明智的選擇。」

此外，與烏克蘭相比，台灣還有一些優勢。郭泓均指出，假設中國從海上發動兩棲侵略，動員和部署如此大規模的部隊將需要一段時間。一旦艦隊出發，中國的意圖幾乎毋庸置疑，且解放軍在穿越台灣海峽的過程中容易遭受攻擊。

郭泓均說，因此，台灣如果不先開火，讓中國先動手，其實不會犧牲太多嚇阻力，反而可以保全其在長期衝突中所需的國際正當性。

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