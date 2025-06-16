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美中貿易戰休兵 擬再延90天 美官員暗示延到11月 協議仍有阻礙

編譯林聰毅／綜合報導
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路透引述知情人士報導，美國與中國上周在倫敦達成的貿易休兵協議，並未觸及與國家安全有關的軍用稀土出口限制問題，未來可能成為雙方達成更全面協議的阻礙。圖為美國財政部長貝森特(左)與中國國務院副總理何立峰(右)在會談前握手。（美聯社）
路透引述知情人士報導，美國與中國上周在倫敦達成的貿易休兵協議，並未觸及與國家安全有關的軍用稀土出口限制問題，未來可能成為雙方達成更全面協議的阻礙。圖為美國財政部長貝森特(左)與中國國務院副總理何立峰(右)在會談前握手。（美聯社）

知情人士透露，美方官員暗示正尋求進一步延長美中5月調降彼此關稅的日內瓦協議90天，延到11月；而且美國與中國日前在倫敦達成的貿易協議，並未觸及有關國家安全的軍用稀土出口管制問題，可能成為雙方達成更全面協議的阻礙。

路透報導，美中在日內瓦敲定的貿易戰休兵90天協議，將在8月10日屆滿，但美國官員暗示，正尋求再延長90天，顯示美中不太可能在原本的8月期限前，敲定更長久的貿易協議。川普總統表示，目前美國對中國課徵55%關稅，中國則對美國課徵10%關稅。

中國的分析人士對美中在8月10日前達成進一步突破的可能性，抱持悲觀看法。中國社科院美國研究所研究員劉衛東認為，美中「有可能緩解彼此的某些憂慮，但貿易失衡的基本議題無法在這個期限、甚至可能沒辦法在川普剩餘任期內化解」。

若日內瓦協議延長90天，將給予川普政府更多時間，得以根據《1974年貿易法》第301條建立關稅措施的法律論據，從而在目前關稅政策遭上訴法院駁回時，推出類似的關稅行動。

由於中國對稀土出口管制問題尚未談妥，美中貿易休兵期間可能再延90天，圖為中國內蒙...
由於中國對稀土出口管制問題尚未談妥，美中貿易休兵期間可能再延90天，圖為中國內蒙古的一個稀土礦場。(路透)

知情人士也說，北京始終未承諾會針對供美國軍事供應商生產戰鬥機和飛彈系統的一些專用稀土磁鐵，發放出口許可。美國也繼續對中國採購先進人工智慧(AI)晶片實施出口管制，因華府擔心這些晶片也被用於軍事用途。

知情人士表示，在美中的倫敦談判中，中方承諾加快審批美國非軍事製造商的稀土出口申請，目前已有數萬件申請案正在等待批准，這些許可證將有六個月效期，北京也提出設立「綠色通道」，以加快審批速度。

不過中方並未對釤等特殊稀土磁鐵做出讓步，釤用於軍事用途，不在倫敦協議的快速審批範圍內。汽車和其他產品的製造商主要需要鏑和鋱等其他稀土磁鐵。

中方似乎把解除軍用稀土磁鐵出口管制，與美國管制最先進AI晶片出口的進展掛鉤，但美國財政部長貝森特已表示，不會以鬆綁對中國的AI晶片出口管制，做為換取稀土資源的「交換條件」。中國掌控武器系統所需的稀土磁鐵，可能埋下雙方未來衝突的導火線。

美中基本貿易議題一直難以解決，也凸顯在中方掌控稀土籌碼時，美方難以推動貿易議程。布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩(Ryan Hass)表示，稀土議題已迫使川普政府認清，無法再獲得另一項不成比例嘉惠美國的貿易協議。

稀土 關稅 川普

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