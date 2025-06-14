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眾院委員會通過國防撥款法案 含5億美元助台防衛

中央社／華盛頓13日電
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中國持續對台軍事施壓之際，美國聯邦眾議院撥款委員會13日通過2026財政年度國防撥款法案。(路透)
中國持續對台軍事施壓之際，美國聯邦眾議院撥款委員會13日通過2026財政年度國防撥款法案。(路透)

中國持續對台軍事施壓之際，美國聯邦眾議院撥款委員會13日通過2026財政年度國防撥款法案，其中包括5億美元將用於台灣安全合作倡議，以提升台灣的防衛、戰備及嚇阻能力。

美國眾議院撥款委員會以36票對27票通過2026財政年度國防撥款法案（Fiscal Year 2026 Defense Appropriations Act），接下來將送交眾院全體會議處理。

撥款委員會發布新聞稿指出，國防撥款法案共提供8315億美元的可自由支配預算，以推進「美國優先」議程。這項法案將投資美國軍事優勢，以及保護美國邊境免受威脅。

值得注意的是，法案包括撥款5億美元，由美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）管理，用於台灣安全合作倡議（Taiwan Security Cooperation Initiative），有效期將至2027年9月30日。

法案闡明，該筆資金可供美國國防部長在國務卿同意下使用，向台灣提供援助，包括新採購的防禦物資及服務，以及軍事教育與訓練。國防部長也必須每季向國會國防委員會提交有關這筆資金使用與狀態的報告。

根據眾院撥款委員會提交的法案報告，這筆資金將用於提升台灣防衛、戰備及嚇阻能力。委員會預期，這些計畫應與其他安全援助計畫整合，達到互補效果而非重複。

同時，委員會也指示國防部長在法案實施後的60天內，向參眾兩院撥款委員會提交資金使用計畫。

國防部 眾院 眾議院

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