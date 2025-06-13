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黃仁勳：若美持續限制AI半導體輸中 華為將主導中國市場

記者林宸誼／即時報導
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輝達執行長黃仁勳表示，如果美國持續限制AI半導體輸中，華為將主導中國市場。（本報資料照片）
輝達執行長黃仁勳表示，如果美國持續限制AI半導體輸中，華為將主導中國市場。（本報資料照片）

盡管美國政府官員表示，受美國半導體出口管制影響，華為在2025年生產人工智慧（AI）晶片的能力將極為有限。但擔心可能帶來長期反效果的美國人工智慧（AI）巨頭輝達執行長黃仁勳表示，如果美國持續限制AI半導體輸陸，華為將主導中國市場。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，黃仁勳12日在法國歐洲科技創新展覽會期間指出：「我們的技術領先華為一代」，並警告稱「如果美國不要涉足中國市場，華為將占據該市場。」

他強調，雖然目前美國科技在AI半導體方面仍「領先中國一個世代」，但長期而言，限制中國市場可能反而削弱美國技術棧（Technology Stack，指在軟件開發過程中所使用的各種技術和工具的集合）在全球的競爭力。

黃仁勳強調，全球AI開發者應建立在美國技術棧之上，而非中國。他說：「若想讓美國技術棧在全球勝出，就不能輕易放棄全球一半的AI研究人員。」

他警告，美國當前針對AI晶片的出口管制措施可能帶來長期的反效果。「只要中國的AI開發者持續壯大，中國的技術棧就有機會勝出。因此我們必須審慎評估短期政策對長期產業競爭力的影響。」

此外，黃仁勳也指出，未來10年屬於自動駕駛汽車、自主機器和機器人技術。

「人民日報」10日於頭版，刊登華為總裁任正非的專訪。任正非稱，華為晶片仍落後美國一代，但他也強調，無需擔心晶片問題，還稱中國發展AI具備許多優勢。

AI 華為 黃仁勳

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