美中倫敦會談 經濟學人：無力擊敗對手仍互相依賴

美中貿易談判10日進入第二輪磋商。（路透）

美中日前結束在倫敦舉行的經貿談，就貿易架構達成共識。經濟學人刊文指出，美中都無力擊敗對手，仍然相互依賴。更有可能的是，雙方會不斷祭出和解除各自的經濟武器以牽制對方。

美中9至10日在倫敦舉行最新一輪貿易會談，美國總統川普 （Donald Trump）表示，美中的協議已達成，僅待中國國家主席習近平和他最後批准。中國將預先供應全部磁鐵和任何必要的稀土 。美國將依雙方同意的事項，讓中國學生就讀美國大學及學院。

華爾街日報報導，中國同意暫時恢復稀土出口許可，是雙方談判的關鍵突破之一，但期限設定為6個月。

英國「經濟學人」（The Economist）10日發表文章指出，迄今貿易戰並未如川普想像般發展。倫敦會談是美國在兩個月內第二次向中國尋求協助。第一次是日內瓦會談，美國需要中國同步削減關稅 ，讓美中都避免陷入危機。第二次是倫敦會談，美國要求中國解除對稀土出口的限制。

美中之間的需求不對稱還表現在兩國領導人身上，就是川普5日與習近平通電話，之後舉行美中倫敦會談，但習近平似乎不急於通話。

文章指出，川普4月初公布徵收對等關稅後，中國作出反制，增加對美的關稅，展示出中國冒著影響自身經濟的風險來抗衡川普。雖然中國的報復性關稅對美國的影響不大，但已激怒了川普，雙方陷入惡性循環，威脅到兩國的經濟利益。美國決定不能忍受自己造成的痛苦，因此也放過了中國。

中國宣布限制7種中重稀土及相關物項出口，嚴重影響美國的汽車業，顯示中國已掐著美國的脖子。

日內瓦會談後，美國希望中國解除對稀土出口的限制，中國也開始重新審視稀土出口許可的申請，但審批速度很慢及不透明，此舉再次激怒美國。

另一方面，美國也對中國採取行動，包括警告不向中國出口製造晶片的軟體，會撤銷中國留學生的簽證及停止向中國出口製造飛機的主要零部件等。

文章指出，美中都無力擊敗對手，雙方仍然互相依賴。中國一直清楚這個現實，現在美國也應該清楚。雙方都無法取得決定性的勝利，也無法解除針對對方的措施。更有可能的是，雙方會不斷祭出和解除各自的經濟武器以牽制對方。