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彭博：中國稀土打到美痛腳 若未來關係緊張還會這麼做

編譯潘勛／綜合報導
中國國務院副總理何立峰10日結束與美方官員第2日談判步出磋商場所。（路透）
中國國務院副總理何立峰10日結束與美方官員第2日談判步出磋商場所。（路透）

彭博社(Bloomberg)報導，川普政府這幾個月對中國設下史無前例的關稅、貿易限制，用意想逼迫中國國家主席習近平與川普談判，減少美對中的貿易赤字，提振美國製造業；川普政府還自誇對中國占了上風，但北京基本上靠著封鎖稀土磁鐵出口，就完全扭轉局面。

可以說沒有稀土磁鐵，現代世界就無法運轉。中國減緩稀土磁鐵出口，就讓美國由汽車到國防等工業感受到痛楚。福特汽車、鈴木汽車部分生產閒置。世界首富馬斯克說，稀土磁鐵短絀，傷害他的機器人生產；各國政府競相追求中國以外的少數幾家稀土供應商。美、中貿易戰變成全球危機。

因稀土磁鐵而全球蒙受壓力，再加上做不了生意的關稅，迫使美國與中國5月在日內瓦談判，同意貿易戰休兵。兩國互相調降關稅，美方自以為快要拿到稀土磁鐵了，只是北京還是要求各公司取得許可才能購買該關鍵原物料，交貨再度延遲，美、中關係再度緊繃。

美國回頭展開攻勢，升高箝制晶片設計軟體、噴射機引擎零件的出口，甚至連取消中國留學生簽證的招數都用上了。最後川普得到自己盼望良久的東西，也就是與習近平通電話，讓兩國貿易關係回到正軌。10日晚間，在倫敦談判的第二天，美、中貿易談判人員宣布重大突破；雖說重要細節依然模糊，但誰都知道談判的核心是什麼。

川普11日上社群媒體宣布自己接受談判協議，他寫道，「中國將優先供應充分的磁鐵，以及所有必要的稀土。兩國關係好得很。」

中國稀土磁鐵主要生產方金力永磁宣布，已收到出口許可，供貨給美國等國家；它在香港掛牌，股價大漲達12%，支撐更廣的香港股市中概股，漲幅來到1.1%。相形之下，美國史坦普500指數下挫0.4%。

各公司執行長、業家專家表示，就美國這一番裝腔作勢而論，倫敦談判就展現中國動用稀土貿易優勢，可以確保無論何時，只要關係緊張，各國都得向中方退讓，幾乎可以肯定中國未來還會這麼做。

稀土 川普 關稅

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