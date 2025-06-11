美中貿易談判落幕 美財長：中國須成為可以依靠的夥伴

美國財政部長貝森特。(路透)

美中第二輪貿易談判落幕，美國財政部 長貝森特 （Scott Bessent）11日表示，中國必須在貿易談判中成為可以依靠的夥伴；貝森特並表示，如果中國遵守雙方在瑞士日內瓦達成的貿易框架，美中經濟就有可能再平衡。

作為美中第二輪貿易談判的美方代表之一，貝森特提前從英國倫敦返國，於11日出席眾院聽證會。

針對美中貿易談判，貝森特認為，談判非常成功，並表示，他有信心美中的談判將為兩國的經濟關係帶來平衡。

貝森特表示，中國現在有機會從過度生產轉向更大的內需來穩定國家的經濟，不過貝森特呼籲說，中國必須在貿易談判中成為可以依靠的夥伴。

貝森特說，如果中國可以修正軌道，遵守美中在日內瓦達成的貿易框架，那美中經濟就有可能再平衡；貝森特也說，他有信心中國在倫敦談判之後做得到。

貝森特也指出，中國目前有世界史上最不平衡的經濟，指中國現在約莫分擔全球30%的製造業，並持續擴大他們的製造業基礎；與此同時，貝森特說，中國正面臨房地產走下坡，甚至被視為出現危機。

貝森特表示，中國面對這些問題，卻希望用出口的方式解決，而非思考增加消費、修正金融問題，或者正視房地產危機；貝森特重申，中國不能再用出口來達到繁榮，否則對全世界都很不利。

至於被問及美國與其他國家的貿易談判進度，貝森特指出，美國目前正與18個重要的貿易夥伴談判，指其中很多貿易夥伴都提出非常好的條件來降低關稅 和非關稅障礙。

貝森特表示，美國對於願意「真誠談判」的經濟體，極有可能延長談判期限；但若對方不想談，「我們也不會繼續」。

貝森特並表示，美國與其他國家有不公平和不平衡的貿易，並不是其他國家的錯，而是美國的政策制定者過去40年來容許這樣的事情發生，而川普政府非常堅定要重新平衡美國的貿易。

至於世界銀行近日因為川普政府的關稅政策，下修今年經濟成長率至2.3%，貝森特則說，如果他擔任財政部長之前的職涯有取得任何的成功，絕對不因為看世界銀行的預測。