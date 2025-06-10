美中貿易框架等川習批准 紐時：中方1用詞暗示「重大分歧」

紐時報導指出，美中協議的完整細節尚未公布。 (路透)

美國與中國自9日起在英國倫敦展開馬拉松式會談，雙方官員10日透露就貿易休戰協議達成「框架共識」，預計各自提交領導人做最終批准。紐約時報報導引述新華社指出，中方稱這次會談「專業、理性、深入且坦誠」，而中國官媒通常在雙方出現重大分歧時使用「坦誠」一詞。

紐時報導指出，美中協議的完整細節尚未公布。美方談判成員之一的商務部長盧特尼克表示，美方對中國限制稀土 礦物與磁鐵出口的憂慮已解決。他說，「美中已就落實日內瓦協議達成一項框架」，並形容這項協議為一種「握手」共識。

美國貿易代表葛里爾表示，雙方聚焦落實日內瓦協議，尤其是稀土與關稅 部分。他透露，雙方將持續保持聯繫，以處理彼此的貿易分歧。

美中在5月12日達成日內瓦協議，其中美國對中國關稅暫緩90天期限預計8月到期。葛里爾表示，是否延長暫緩期將由川普視談判進展而定。

此外，新華社也發表一則謹慎聲明，稱雙方「原則上」達成一致。紐時報導稱，這是中國官媒與外交官表示尚未敲定的常見措辭。

中國國務院副總理何立峰10日結束與美方官員第2日談判步出磋商場所。(路透)

另外，紐時報導提到，根據新華社描述，雙方磋商「專業、理性、深入且坦誠」，中國官媒通常在雙方存在重大分歧時使用「坦誠」一詞。

目前尚不清楚這份最新框架是否能真正落實，分析人士對於即將達成更廣泛協議的可能性持懷疑態度。

「兩天的談判總比沒有好，但坦白說，我們過去也見過這類冗長的談判，」投資諮詢顧問公司Veda Partners經濟政策主管崔茲（Henrietta Treyz）在研究中表示，「這類談判往往花費大量時間在翻譯、確認語意，以及反覆強調各自立場的表述，過程耗時，結果卻常常只是維持現狀，而這似乎就是這次倫敦會談的成果」。