美中貿談達成框架 恢復日內瓦協議 北京承諾加快關鍵礦產出口許可

商務部長盧特尼克表示，全球兩個最大經濟體達成框架，川普總統和習近平主席批准後就將執行該框架。(路透)

中國國務院副總理何立峰，談判結束後離開蘭卡斯特宮。(路透)

華爾街日報報導，美國和中國談判代表10日結束兩天在倫敦的密集會談，達成他們所說的「一個框架」，好讓貿易協議重回正軌，同時降低全球兩個最大經濟體的緊張。

兩國代表說，這個框架基本上恢復上月在日內瓦達成的協議，降低兩國的關稅 ，同時北京承諾在雙方持續協商之際， 加快關鍵礦產的出口許可。

商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick)表示，全球兩個最大經濟體達成框架，川普總統和習近平主席批准後就將執行該框架。這是貿易戰的最新發展，關係微妙的關稅休兵受到出口管制影響，一度差點破局。

盧特尼克在談判舉行地點倫敦蘭卡斯特府(Lancaster House)對媒體說：「我覺得對話進行的真的非常好。」

白宮 官員表示，美中貿易談判進行順利，但未透露細節。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼午夜向媒體指出，在兩天時間裡面，中美雙方團隊進行很深入交流，溝通非常專業、理性、深入、坦誠的，雙方原則上就落實兩國元首6月5號通話共識以及日內瓦會談共識達成了「框架」，雙方將把會談情況、及原則達成的落實框架，向各自領導人匯報。

雙方代表10日稍早開會之後同意休息，當地時間晚間8時回到談判會場。會議細節暫時無法得知。美中兩國談判代表經過9日一整天的會議之後，10日又開會超過五小時。媒體在會場外從白天守到深夜。

美中在倫敦蘭卡斯特府的經貿談判，大批媒體在會場外從白天守到深夜。(路透)

兩國代表5月間在日內瓦談判時同意暫緩全面貿易禁運，但後來雙方相互指責透過出口管制破壞供應鏈，如何取得協議則是這回合的談判重點。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)9日表示，如果中國對於稀土與磁鐵出貨加快腳步，美國將解除最近下令的半導體等商品出口管制。

日內瓦談判原則同意降低關稅之後，美中雙方又爆發稀土爭議，全球各地從企業董事會到工廠為之恐慌。

「策略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)貿易專家雷恩斯克(William Reinsch)表示，從時間長度看來，這回合談判可能困難度較高。

曾任美國政府官員的雷恩斯克說：「我的解讀是，川普迫切希望團隊能帶回可以拿來炫耀的好消息，但中方看起來則不願屈服。」