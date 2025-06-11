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罕見示弱 任正非：華為晶片落後美一個世代

記者林則宏／綜合報導
華為創辦人任正非稱華為晶片仍落後美國一個世代。(美聯社)
華為創辦人任正非稱華為晶片仍落後美國一個世代。(美聯社)

中美倫敦經貿磋商之際，中共黨報人民日報10日罕見於頭版刊登華為創辦人任正非的專訪。任正非坦言，華為的晶片仍落後美國一個世代，但也強調，中國其實無需擔心晶片問題，因為用疊加和集群等方法，計算結果還是能與最先進的晶片水準相當。

中美新一輪經貿談判，重點在於稀土與晶片的角力。亦即面對美國限制對中國的晶片出口，北京打出稀土牌。而美國對中國的科技管制，華為又是主要對象之一。任正非這次專訪刊出時機，引起關注。

在這篇題為「國家愈開放，會促使我們更加進步」專訪中，對於美商務部5月13日警告，在世界任何地方使用華為的昇騰晶片，均違反美國政府出口管制。任正非說，「中國做芯片 (晶片) 的公司很多，許多都做得不錯，華為是其中一家。美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害」。

針對中美晶片技術差距，任正非坦言，「我們單芯片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單芯片，在結果上也能達到實用狀況」。他認為中國在中低端晶片上是有機會的，中國數十、上百家晶片公司都很努力。特別是化合物半導體機會更大。

他並稱，「軟件 (軟體) 是卡不住脖子的，那是數學的圖形符號、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索。困難在我們的教育培養、人才梯隊的建設。中國將來會有數百、數千種操作系統，支持中國工業、農業、醫療等的進步」。

任正非特別強調基礎理論研究的重要性。他強調，當中國擁有一定經濟實力的時候，要重視理論特別是基礎理論的研究。基礎研究不止五至十年，一般要十年、廿年或更長的時間。如果不搞基礎研究，就沒根。即使葉茂，欣欣向榮，風一吹就會倒。

他舉例說，買國外的產品很貴，因為價格裡面就包含他們在基礎研究上的投入。「所以，中國搞不搞基礎研究，也要付錢的，能不能付 (錢) 給自己搞基礎研究的人？」

他呼籲中國社會對理論科學家要尊重、要寬容，國家要支持。他提到華為一年投入人民幣1800億元 (約250億美元) 在研發，其中約600億元從事基礎研究。

任正非說，人工智慧 (AI) 也許是人類社會最後一次技術革命，強調發展AI要有電力保障，而中國發電、電網傳輸都很好。

華為 任正非 稀土

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