ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

美國移民及海關執法局 (ICE )達拉斯辦公室表示，國土安全部3日以包機將122名非法入境美國的中國公民遣返 回中國。ICE官員指出，被遣返者當中，包括多名被判定犯下強姦、謀殺、販毒、人口走私、賄賂等「惡劣罪行」者；該遣返行動增強了美國公共安全和國家安全。

ICE發布新聞稿，提供了一張自遣返包機上拍攝的照片並表示，這架遣返包機有96名男性和26名女性，年齡從19歲到68歲不等，被勒令驅逐出境的他們來自全國各地ICE拘留設施。

其中值得注意的遣返案例包括：一名27歲男子被判強姦罪、一名47歲男子被判謀殺罪、一名49歲男子被判販毒罪、一名50歲女子被判賄賂罪和一名55歲男子被判人口販運罪。

ICE執法和遣返行動達拉斯辦事處代理主任約翰遜(Josh Johnson)在新聞稿中表示，「透過我們與ICE各分支機構的跨部門合作和協調，我們成功遣返了這些人，其中許多人犯下極其惡劣的罪行。」

約翰遜指出，「這項行動不僅增強了美國各地社區的公共安全，也鞏固了國家安全。ICE同事每天都在努力識別、逮捕和驅逐那些試圖規避美國移民法的非法移民 。」

ICE新聞稿表示，「所有違反美國移民法的外國人，無論國籍如何，都可能被逮捕、拘留。如果最終裁定可驅逐出境，就會被驅逐。」