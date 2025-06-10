美商務部長：美中已對日內瓦共識達成原則框架 待川習同意後實施

美國商務部長盧特尼克在倫敦回答記者問題。(路透)

美中10日在倫敦進行貿易談判有最新進展，雙方表示針對落實日內瓦共識的框架原則上達成一致。美國商務部長盧特尼克表示，如果兩國的元首都予以同意，那麼美國和中國將實施這套框架。

盧特尼克表示，與中方就日內瓦共識達成框架，將回國向美國總統川普 匯報以求批准。他稍後說，已經與川普通話並匯報談判情況。

盧特尼克說，背後的想法，就是增加與中國的貿易。此外，預期稀土 和磁鐵問題將得到解決。

另一方面，中國貿易代表李成鋼也表示，中美雙方原則上就落實日內瓦共識達成框架。

這場倫敦會談從周二白日談到天黑，而美國財長貝森特已提前離場返回華盛頓。美國貿易代表葛里爾表示，接下來沒有安排其他會議，但雙方將在明、後天保持聯繫。

知情人士透露，川普政府準備鬆綁近期針對晶片設計軟體、飛機引擎部件、化學品和核材料的一系列措施，以換取北京同意加快稀土出口。

這將相當於拜登政府政策的重大轉變，那時實施所謂的「小院高籬」政策。

大西洋理事會Global China Hub非常駐資深研究員Dexter Roberts說，「美國若決定取消部分技術管制極有可能被視為中國的勝利」，直至最近，讓華盛頓取消任何管制似乎都「不可想像」。

與此同時，川普的貿易團隊；也加緊與印度、日本、南韓等商談雙邊協議。這些國家正爭相在7月9日前談成，避免屆時對等關稅從目前10%的基準上調至對其「量身定製」的更高水準。

此外，中國國家主席習近平 周二與南韓新任總統李在明首次通話時呼籲，雙方共同維護多邊主義和自由貿易。習近平說：「要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通。」