我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯市長譴責川普製造混亂：把我們當成強硬政策實驗場

WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克

美商務部長：美中已對日內瓦共識達成原則框架 待川習同意後實施

編譯葉亭均、季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國商務部長盧特尼克在倫敦回答記者問題。(路透)
美國商務部長盧特尼克在倫敦回答記者問題。(路透)

美中10日在倫敦進行貿易談判有最新進展，雙方表示針對落實日內瓦共識的框架原則上達成一致。美國商務部長盧特尼克表示，如果兩國的元首都予以同意，那麼美國和中國將實施這套框架。

盧特尼克表示，與中方就日內瓦共識達成框架，將回國向美國總統川普匯報以求批准。他稍後說，已經與川普通話並匯報談判情況。

盧特尼克說，背後的想法，就是增加與中國的貿易。此外，預期稀土和磁鐵問題將得到解決。

另一方面，中國貿易代表李成鋼也表示，中美雙方原則上就落實日內瓦共識達成框架。

這場倫敦會談從周二白日談到天黑，而美國財長貝森特已提前離場返回華盛頓。美國貿易代表葛里爾表示，接下來沒有安排其他會議，但雙方將在明、後天保持聯繫。

知情人士透露，川普政府準備鬆綁近期針對晶片設計軟體、飛機引擎部件、化學品和核材料的一系列措施，以換取北京同意加快稀土出口。

這將相當於拜登政府政策的重大轉變，那時實施所謂的「小院高籬」政策。

大西洋理事會Global China Hub非常駐資深研究員Dexter Roberts說，「美國若決定取消部分技術管制極有可能被視為中國的勝利」，直至最近，讓華盛頓取消任何管制似乎都「不可想像」。

與此同時，川普的貿易團隊；也加緊與印度、日本、南韓等商談雙邊協議。這些國家正爭相在7月9日前談成，避免屆時對等關稅從目前10%的基準上調至對其「量身定製」的更高水準。

此外，中國國家主席習近平周二與南韓新任總統李在明首次通話時呼籲，雙方共同維護多邊主義和自由貿易。習近平說：「要密切雙邊合作和多邊協調，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業鏈供應鏈穩定暢通。」

川普 習近平 稀土

上一則

川普指控加州州長付錢給洛杉磯抗議民眾

延伸閱讀

川普指控加州州長付錢給洛杉磯抗議民眾

川普指控加州州長付錢給洛杉磯抗議民眾
不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯

不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯
川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂
華府周六閱兵 川普：將強力應對抗議民眾

華府周六閱兵 川普：將強力應對抗議民眾

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
槍聲四起、生意冷清 華埠居民憂心夜不能寐

槍聲四起、生意冷清 華埠居民憂心夜不能寐