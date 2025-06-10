美中倫敦第2輪談判 預期可達成晶片換稀土協議

彭博社報導，美中在倫敦的第二回合談判，很有可能達成晶片鬆綁和稀土放寬的交易成果。圖為美國財政部長貝森特（左三）及中國副總理何立峰（右三）在會場合影。（路透）

美國與中國的貿易談判9日在英國倫敦展開，外界預期可達成晶片換稀土 協議；川普 總統授權財政部長貝森特 (Scott Bessent)團隊可取消一些出口限制，白宮國家經濟會議(NEC)主席哈塞特(Kevin Hassett)預期，雙方出口管制會立即鬆綁。

彭博(Bloomberg)報導，美國官員透露，美中貿易談判10日將進入第二天，雙方希望緩解科技和稀土出口的緊張局勢。

美中代表在白金漢宮(Buckingham Palace)附近、建於19世紀的蘭卡斯特府(Lancaster House)會談六個多小時，首日磋商在倫敦時間晚上8時左右結束，第二輪磋商訂10日上午10時再談。

川普9日在白宮告訴記者：「我們和中國的關係很好，中國不容易對付，我收到的都是好消息。」

美國代表團由財長貝森特領軍，成員包括商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)和美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)；曾任金融公司費茲傑羅(Cantor Fitzgerald)執行長的盧特尼克此次出席會談，凸顯出口管制在相關討論中扮演要角。

貝森特表示，美中代表進行了一次「很好的會談」，而盧特尼克則說雙方討論「具有成果」。

中國代表團由國務院副總理何立峰率隊，他離開時未對媒體發表評論。

美方表示，願意取消部分科技出口限制，換取中國放寬稀土出口限制的保證。

華爾街日報報導，知情者說，會談前川普授權貝森特團隊可協商取消最近對中國出口科技和其他產品的限制，這個新策略凸顯中國稀土管制對美國工業的影響。

稀土對智慧手機、戰鬥機和核反應棒等一系列能源、國防和科技產品至關重要，而中國的稀土產量占全球近70%。

消息人士透露，川普政府準備取消近期針對晶片設計軟體、噴射引擎零件、化學品和核子材料等一系列措施，其中許多行動在美中關係緊張之際實施。

川普並未承諾取消出口限制，但當被問到取消出口限制的可能性時，他回答：「我們靜觀其變」。

川普表示，「中國多年來持續剝削美國」，但又說「我們希望中國開放」。

哈塞特9日稍早接受「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)訪問時表示，川普政府預期，雙方「在倫敦握手後，美國的任何出口管制都將放鬆，中國則將大量釋放稀土」。

哈塞特在華府的言論是迄今美方願意讓步的最明確訊號，但哈塞特表示，美國不會在輝達(Nvidia，又譯英偉達)等驅動人工智慧發展的最先進晶片方面讓步。

哈塞特補充說道，「我指的不是非常頂級的輝達產品」，強調用於訓練AI服務的輝達H20晶片限制不會取消，「我指的是其他對中國一樣非常重要的半導體出口管制」。