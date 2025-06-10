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關稅衝擊 中國5月對美出口額暴跌34.5% 創5年來最大跌幅

記者陳宥菘／綜合報導
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來自中國的貨櫃量減少。受美國關稅衝擊，中國5月出口暴跌，創下2020年2月以來、近五年多最大跌幅。圖為5月加州奧克蘭港口。(路透)
來自中國的貨櫃量減少。受美國關稅衝擊，中國5月出口暴跌，創下2020年2月以來、近五年多最大跌幅。圖為5月加州奧克蘭港口。(路透)

受美國關稅衝擊，中國海關總署9日公布5月外貿數據顯示，以美元計，出口按年增4.8%，增幅為三個月最低；盡管中美在5月中達成日內瓦協議暫緩巨額關稅90天，但中國對美出口額仍暴跌34.5%，創下2020年2月以來、近五年多最大跌幅。

5月中國進口按年減3.4%，亦遜於預期的減0.9%，減幅較4月擴大3.2個百分點。當月中國貿易順差則擴大至1032億元。

中美貿易關鍵爭端之一的中國稀土出口方面，據中國海關總署數據，5月稀土出口回升至5865噸，較4月增加23%，但仍低於去年同期的6217噸。至於出口流向數據，預計6月中旬才會公布。

界面新聞報導，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，出口增速下滑主要是受美國發起全球關稅戰下，近期外需整體放緩，以及去年同期出口基數偏高影響。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬告訴香港經濟日報，進口主要體現了美國對等關稅政策對商品價格的衝擊。

即使中美在5月中旬達成日內瓦協議暫緩高額關稅90天，由於關稅影響的遲滯性，以美元計，中國5月對美出口額仍大減34.5%至288億元，減幅比4月擴大13.6個百分點。中國從美國的進口也進一步下滑至年減18.1%。

不過，中國對歐盟、東協的進出口額今年前五個月均呈增長態勢。保銀投資首席經濟學家張智威指出，中美貿易戰固然導致了中國對美出口大幅下跌，但是對其他國家的出口強勁增長，一定程度上抵消了這一損失。

展望未來，王青預估，中國今年6月出口貿易有可能出現一定程度的反彈，原因是企業會利用當前中美休戰90天窗口期再度「搶出口」。但他警告，全球貿易戰正在帶動外需全面下滑，下半年中國出口有可能持續進入負成長區間。

聯儲證券在研究報告中分析，目前美國對中國關稅稅率已降至30%，中國與其他貿易夥伴面臨同等關稅水平，這預示著短期內「轉出口」需求將顯著減弱，中國對美出口有望逐步回暖。不過，90天休戰期後，對等關稅能否繼續豁免尚存變數。

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關稅 貿易戰 稀土

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