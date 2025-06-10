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華郵：美中倫敦會談恐只能達成有限和解 經濟關係惡化難停止

記者顏伶如／綜合報導
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新一輪美中關貿會談9日在倫敦舉行第一天會議。圖為雙方會談的工作官員在會談所在的倫敦蘭卡斯特宮外。(路透)
新一輪美中關貿會談9日在倫敦舉行第一天會議。圖為雙方會談的工作官員在會談所在的倫敦蘭卡斯特宮外。(路透)

新一回合美中貿易談判9日在倫敦舉行第一天會議，華盛頓郵報分析，雙方立場明顯分歧，對話只是弭合裂痕的第一步，專家認為這次磋商最後恐怕只能達成有限協議，兩國之間商業關係惡化雖能減緩卻無法停止，北京的國家資本主義體制也不會改變。

川普總統6日表示，美方談判代表包括財政部長貝森特(Scott Bessent)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)。

中方代表團則由中國國務院副總理何立峰率領，中國已下定決心要降低對其他國家的依賴，尤其是美國，專家表示，川普不按牌理出牌的貿易外交，使得全球兩大經濟體不容易達成全面協議，就連關於中國經濟本質的根本問題都難有共識。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)中國專家甘迺迪(Scott Kennedy)指出：「我們看到了在沒有任何原則做為依據的情況下，美中貿易競爭將變成什麼樣子。美國不再捍衛以規則為基礎的秩序，也沒有要保護市場經濟免於受到中國不當行為影響。美國純粹只是為了美國領導人的短期個人利益而想達成協議。」

亞洲協會社會政策研究所(Asia Society Policy Institute)國際安全與外交副主席羅素(Daniel Russel)指出，中國政府將在新回合談判裡提出要求，包括希望美國放寬先進半導體出口以及中國C919國產商業客機計畫需要的航太科技。

新回合談判登場的時間，就在美中經濟關係持續走下坡之際。人口普查局(Census Bureau)資料顯示，今年1月至4月間，美中兩國直接貿易比2022年同期減少大約四分之一，美國駐北京大使館4月間核發共計1萬9109份臨時商務簽證或觀光簽證，與2017年4月相比縮水大約45%。

報導指出，某些貿易統計數字可能對於貿易衰退的描述過於誇大，因為中國製造商目前還是透過越南、墨西哥等其他國家，向美國客戶出貨。中國稱霸全球製造業讓美國企業不得不向中國採購。

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