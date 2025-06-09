WSJ：美中談判焦點從關稅轉出口管制 華府勢必施壓北京

世界貿易組織曾裁決，中國須廢除限制稀土出口的政策，讓歐美在中國稀土保衛戰中奪下一城。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。(美聯社)

華爾街日報(WSJ) 8日報導，近幾周華府 與北京之間的貿易戰，已由關稅轉向兩國互相施加的關鍵原料或產品出口限制，美、中兩國9日舉行的貿易談判，「出口管制」成為頭號議題。

美、中兩國談判代表在英國倫敦坐下來談時，美方勢必向中方施壓，要求加速稀土 、稀土磁鐵出口，一如雙方5月在瑞士日內瓦達成的協議。中方則會催促華府解除最近對噴氣引擎、多種科技、其他產品設下的出口管制。

雙方談判成果，對全球經濟影響很大；兩國政府施加的貿易管制，正破壞全球商品、原料及組件的流動。

5月日內瓦談判以來，美、中因為互相指控對方違反協議，兩國之間的信任正在消蝕；美、中日內瓦協議同意，暫停實施高到令人咋舌的關稅稅率。

9日談判之前，川普 總統依然試著奏響樂觀的調子，他6日表示與北京談判「進展很大」，與中國國家主席習近平5日電話交談「很棒」，重視稀土產品之複雜，不應再有任何問題。習近平怎麼談稀土，白宮並未給出任何細節，而北京繼續催促川普政府解除對中國所設的貿易限制。

中國商務部7日釋出善意，表示已批准不少稀土相關產品的出口許可，原因在全球機器人、新能源車等產業的需求量不斷升高。

蘭德智庫中國研究及科技專家古德瑞奇(Jimmy Goodrich)指出，5日電話交談之前，兩國毫不節制開打供應鏈戰爭；他認為川普政府打這張牌，是要中國回來談判，就稀土磁鐵出口限制做出讓步。

對北京來說，美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)加入美方談判代表團，是中方樂見的訊號；盧特尼克這位內閣成員負責出口管制，他的加入意味川普有意讓這個主題攤在檯面，與中方代表團談判；中方的代表是國務院副總理何立峰。

美方代表團由財政部長貝森特(Scott Bessent)率領，貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)也在其中。中方高階官員過去幾年經常抱怨，想與華府溝通出口管制，沒有有力管道，不論是拜登政府還是目前的川普政府。北京認為美國的出口管制，對中方的科技、產業雄心影響極大。