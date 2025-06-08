川普首席經濟顧問：美中倫敦會談聚焦稀土相關協議

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。(美聯社)

美國總統川普 的首席經濟顧問表示，美國的談判代表周一（8日）在倫敦與中國代表會面展開新一輪貿易談判時，目標將是恢復重要礦產的貿易流通。這將使稀土 出口成為協商焦點。

美國國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）周日接受CBS新聞節目《面對全國》訪問時表示：「重要礦產的出口放行的速度比之前快一些，但還沒達到我們認為在日內瓦達成協議的程度。」

稀土的貿易流動近幾周來成為美中關係的一個新癥結點。包括美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在內的高層官員指控北京違反上月在日內瓦達成的貿易協議內容，放慢甚至阻斷重要礦物的出口，而這些稀土礦物是先進電子產品極為需要的。

美國總統川普上周五形容與中國的談判已到「非常深入」階段，並且表示，中國國家主席習近平已同意加快重要稀土礦物的輸出。中國方面則於周六表示，已批准部分稀土出口申請，但未說明產品的用途或目的地。

哈塞特在接受CBS訪問時說：「我非常有信心這項協議即將完成。」但他未具體說明倫敦談判中雙方將協商的條款。

他補充說：「我們希望那些對手機與其他產品很重要的稀土、磁鐵，能像4月初之前那樣順利流通。我們不希望任何技術細節拖延其出口。」

在倫敦，美國財政部長貝森特、商務部長盧特尼克和美國貿易代表葛里爾將與中共中央政治局委員、國務院 副總理何立峰會面。