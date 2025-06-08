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關稅戰降溫 中國恢復接收波音新機

記者陳湘瑾／綜合報導
美中緊張關係降溫後，傳出北京同意讓美國波音客機交貨給中國買家。圖為4月被迫從中國上海飛回西雅圖的一架波音客機。(路透)
美中緊張關係降溫後，傳出北京同意讓美國波音客機交貨給中國買家。圖為4月被迫從中國上海飛回西雅圖的一架波音客機。(路透)

美中緊張關係降溫後，時隔兩個月，中國也恢復接收波音新機。路透報導，根據即時航班追蹤系統「Flight Radar 24」的航班紀錄，一架噴有廈門航空標誌的全新波音737 MAX客機，6日上午10時從美國西雅圖起飛，前往波音在中國的交機中心。

自今年4月初，在美國祭出「對等關稅」後，至少有三架原訂交給中國航空公司的波音737 MAX新機，從浙江舟山的波音交機中心飛回西雅圖。路透指出，此次飛往中國的這架客機，正是4月初首批返回美國的其中一架。

彭博資訊5月中曾引述知情人士透露，美中日內瓦談判取得突破後，中國已取消對航空公司接收波音飛機的禁令。知情人士稱，北京當局通知航空公司可自行決定安排接收波音新機。

波音公司執行長Kelly Ortberg隨後於5月29日表示，中國的航空公司將於6月恢復接收波音飛機。

波音此前曾表示，受關稅影響，中國客戶將不再接收新機，並稱公司正考慮轉售數十架飛機；北京方面則未曾明確說明為何停止接收波音新機，但表示美國徵收的關稅已對中國的航空公司與波音造成嚴重衝擊。

中國約占波音商用飛機訂單庫存的10%，是波音重要並且不斷成長的市場。

波音 關稅 西雅圖

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