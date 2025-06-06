路透：中國批准向美三大車商出口稀土 有效期6個月
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路透6日引述2位知情人士報導，隨著北京對稀土材料的出口限制開始引發供應鏈中斷，中國已向美國三大汽車製造商的稀土供應商發放臨時出口許可證。
前述匿名消息人士表示，至少部分許可證的有效期為6個月。此次批准涵蓋的具體數量與品項尚不明朗，也不確定是否代表中方正準備簡化稀土許可程序。業界認為，現行許可程序繁瑣，已形成供應瓶頸。
中國在4月決定限制多種稀土及相關磁鐵的出口，衝擊全球汽車製造商、航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈，美國汽車業已感受到影響。福特表示，由於稀土短缺，該公司芝加哥工廠5月停產Explorer SUV一週。
據其中一位消息人士稱，美國通用、福特以及Jeep製造商斯特蘭蒂斯（Stellantis）的供應商2日獲得部分稀土出口許可證。
第一位知情人士透露，在汽車供應商獲批前，美國一家電子公司供應商上周已獲放行。而本週稍早，又有一家美國非汽車公司的供應商獲得許可證。該人士說：「我們必須給中方一些信任，相信他們正在處理這件事。是否沒有將其武器化，則需要由他們自己來證明。」
中國商務部尚未立即回覆傳真置評請求。通用和福特均拒絕置評。斯特蘭蒂斯則表示，正與供應商合作，「以確保許可流程順利進行」，且截至目前，公司已能「在未出現重大生產中斷的情況下，解決迫切的生產問題」。
稀土作為綠色能源轉型的重要礦產，而中國掌握約全球90%的產量，陸方在該產業的主導地位，日益被視為北京在中美貿易戰中的重要籌碼。汽車業代表警告，由於相關零件高度依賴稀土，生產面臨的風險正不斷上升。
美國總統川普5日與中國國家主席習近平通話1.5小時，之後他表示，稀土出口問題已經解決。他在真實社群上寫道：「關於稀土產品的複雜性，不該再有任何疑問。」
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