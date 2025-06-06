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路透：中國批准向美三大車商出口稀土 有效期6個月

路透：中國批准向美三大車商出口稀土 有效期6個月

編譯周辰陽／即時報導
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中國江蘇省連雲港市一個港口的工人運送含有稀土元素的土壤準備出口，攝於2010年10月 31日。資料照片。(路透)
中國江蘇省連雲港市一個港口的工人運送含有稀土元素的土壤準備出口，攝於2010年10月 31日。資料照片。(路透)

路透6日引述2位知情人士報導，隨著北京對稀土材料的出口限制開始引發供應鏈中斷，中國已向美國三大汽車製造商的稀土供應商發放臨時出口許可證。

前述匿名消息人士表示，至少部分許可證的有效期為6個月。此次批准涵蓋的具體數量與品項尚不明朗，也不確定是否代表中方正準備簡化稀土許可程序。業界認為，現行許可程序繁瑣，已形成供應瓶頸。

中國在4月決定限制多種稀土及相關磁鐵的出口，衝擊全球汽車製造商、航太製造商、半導體公司和軍事承包商的核心供應鏈，美國汽車業已感受到影響。福特表示，由於稀土短缺，該公司芝加哥工廠5月停產Explorer SUV一週。

據其中一位消息人士稱，美國通用、福特以及Jeep製造商斯特蘭蒂斯（Stellantis）的供應商2日獲得部分稀土出口許可證。

第一位知情人士透露，在汽車供應商獲批前，美國一家電子公司供應商上周已獲放行。而本週稍早，又有一家美國非汽車公司的供應商獲得許可證。該人士說：「我們必須給中方一些信任，相信他們正在處理這件事。是否沒有將其武器化，則需要由他們自己來證明。」

中國商務部尚未立即回覆傳真置評請求。通用和福特均拒絕置評。斯特蘭蒂斯則表示，正與供應商合作，「以確保許可流程順利進行」，且截至目前，公司已能「在未出現重大生產中斷的情況下，解決迫切的生產問題」。

稀土作為綠色能源轉型的重要礦產，而中國掌握約全球90%的產量，陸方在該產業的主導地位，日益被視為北京在中美貿易戰中的重要籌碼。汽車業代表警告，由於相關零件高度依賴稀土，生產面臨的風險正不斷上升。

美國總統川普5日與中國國家主席習近平通話1.5小時，之後他表示，稀土出口問題已經解決。他在真實社群上寫道：「關於稀土產品的複雜性，不該再有任何疑問。」

稀土 供應鏈 商務部

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