美中迎第二輪貿易談判 星國外長：雙方缺乏戰略信任

新加坡外交部長維文表示，美中之間脫鉤將衝擊全世界，並認為美中現在缺乏戰略信任，需要多通話、多互相訪問。(路透)

美國總統川普 6日宣布，美中貿易代表預計9日於英國倫敦展開第二輪貿易談判；新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）表示，美中之間脫鉤（decouple）將衝擊全世界，並認為，美中現在缺乏戰略信任，需要多通話、多互相訪問。

川普5日與中國國家主席習近平 通話，這也是川普就職後首度與習近平通話；川普指出，雙方達成共識，繼美中貿易代表5月在瑞士日內瓦會面之後，預計擇期展開第二輪談判。

自從川普4月宣布對等關稅 政策之後，美中貿易戰的情勢升高，美國對中關稅甚至高達145％，不過雙方結束第一輪貿易談判後，已經決定暫緩報復性關稅90天，期間各自調降115%的關稅；美國對中國的關稅從145%降至30％、中國對美國的關稅從125%降至10%。

然而，美中貿易談判的進度一度卡關，川普日前在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他喜歡習近平，但認為非常難與習近平達成協議；不過，美中領導人在5日順利通話。

川普6日則宣布，財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）將於9日在倫敦與中國貿易代表見面，針對貿易協議做討論；川普表示，雙方會面應該會非常順利。

維文6日受邀至華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）發表談話，他對美中可能脫鉤的風險做出提醒，指美中如果脫鉤，勢必衝擊全世界，為全球帶來通膨、減緩進步，同時讓世界變得更危險。

維文說明，如果美中脫鉤，將過度強調韌性和國家安全，改變過去80年來以效率和競爭優勢為基礎的全球供應鏈，到時恐不再注重成本效益和效率，勢必會墊高價格。

維文也認為，當美中脫鉤、不再合作，雙方與其共同研究，將分道揚鑣，各自發展，等於減緩科技進步的速度；而當相互依存的關係消失，破壞的後果減少，也會讓世界變得更危險。

維文表示，美中現在缺乏戰略信任，正因為缺少信任，兩國無法認可彼此的誠信，就必須做好預防措施，陷入沒有信任的惡性循環，甚至掉入矛盾的升級螺旋，尤其現在美中的競爭關係，在部分領域合作、部分領域競爭，又在部分領域爭鋒相對，更難建立信任。

維文呼籲說，美中之間應該多打電話，多一些互相訪問，多一些建設性的努力來處理全球共同的問題。

另外，維文承認說，若美國的預算赤字和貿易赤字繼續增加，這是無法持續下去的情況，指美中都面臨國內經濟改革的問題；但維文認為，比起休克療法，他更偏向優雅的手術，也指出，如果美國的關稅政策常態化，恐讓所有的經濟協議演變成雙邊比腕力的比賽，對小國來說特別不利。