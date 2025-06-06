川普關稅反覆讓進口大跌 美國4月貿易赤字減半

4月由於川普總幅對外國進口商品大幅加徵關稅，導致美國進口大減，使得貿易逆差也大幅減少。圖為貨運卡車從美墨邊境進入美國。(美聯社)

商務部5日公布經過季節性調整後，4月貿易赤字大幅降至616億元，是2023年9月以來的最低水平，這個數字比較3月創下的1383億元貿易逆差歷史紀錄，更是大幅下降55%。

數據顯示，若以金額計算，4月貿易赤字大減，單月比較是1992年以來變動最大的一次。若以百分比計算，55%的降幅也是僅次於1992年2月的59%降幅。

經濟專家指出，貿易逆差大幅減少，緣於總統川普 對外國進口商品大幅加徵關稅 ，導致美國進口大減造成。其中商品和服務進口額下降16%至3510億元，幅度創歷史紀錄；消費品進口額也下降32%至699億元，主要是醫藥產品進口額下降260億元所致。

除了消費品，工業用品及材料，機動車輛及零件的進口也大幅下降。

川普政府是在4月2日宣布前所未有的全球關稅政策，然而政策在急劇升級與逆轉之間搖擺不定，美國在這個月，從大多數主要貿易夥伴國的商品進口量均大幅減少。其中從歐盟的進口量，在未經季節性調整下，減少了290多億元，從加拿大及墨西哥 的進口量分別下降60多億元，從中國的進口量也減少40億元。

容誠會計師事務所(RSM)首席經濟專家布魯蘇拉斯(JoeBrusuelas)指出，這種波動只有在「政策極度混亂的情況下」才會發生。

也有其他經濟專家表示，企業在4月仍在消化年初貿易戰開打前，匆忙購買的產品庫存，因而減少進口。不過大多數專家認為，貿易赤字大降可能只是曇花一現，因為川普的關稅政策存在高度不確定性。

此外，4月貿易赤字大幅縮減以及進口金額創下歷史最大單月降幅，也反映出部分企業為了躲避關稅提前大量進口的「提前囤貨潮」結束，這也可能提振第二季的經濟成長。

分析師解釋，今年初企業趕在關稅調升前備貨，導致貿易赤字飆高並拖累首季GDP減少0.2個百分點；但4月進口驟減，短期內或將為第二季GDP起到提振作用。

此外，4月的出口增加3%達到創紀錄的2894億元，部分原因可能是外國企業趁本國尚未對美國實施報復關稅前先採買美國產品。