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外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

川習通話有沒有談到台灣？ 雙方各說各話

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統(左)和中國國家主席習近平(右)5日的通話，對於有無談到台灣一事各說各話。圖為川習2019年在G20峰會上見面。(路透)
川普總統(左)和中國國家主席習近平(右)5日的通話，對於有無談到台灣一事各說各話。圖為川習2019年在G20峰會上見面。(路透)

川普總統5日與中國國家主席習近平通話1.5小時，但雙方對於是否提到台灣議題各說各話；北京方面聲稱習近平在通話中強調，美方應慎重處理台灣問題；川普的貼文則說，雙方通話僅涉及貿易議題。

中國官媒央視報導，習近平在通話中再次向川普強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨分裂分子」把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。央視稱，美方將繼續遵守「一個中國原則」。

不過，川普在他的社群發文中並未提及台灣問題。川普僅說，雙方的對話聚焦在貿易上，並沒有討論到其他包括俄烏戰爭、伊朗等議題。

央視和中國官媒新華社都說，習近平在通話中強調，美國應慎重處理台灣問題。對於美中雙方的公開通話內容不盡相同，華府「全球台灣研究中心」(GTI)計畫經理吳至芳認為，這有可能與雙方領袖想要向國內傳達的訊息不同有關，習近平所說的可能是中國民眾想要聽到的。

川普5日在白宮與德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)會面，川普說，美中關稅以及雙方在貿易協議的談判上狀態良好，並指出，他已經接受習近平的邀請，擬在未來某個時間點訪問中國；川普也預期習近平未來會訪問美國。

川普 習近平 白宮

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