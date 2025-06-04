美眾院對中委員會紀念六四 籲華府與北京解除姐妹市

眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。(記者陳熙文／攝影)

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」4日於國會山莊前舉行記者會，紀念六四天安門 事件36周年；委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，委員會呼籲華盛頓特區與北京解除姐妹市的關係，以彰顯與中國人民站在一起，而非與壓迫者站在一起。

眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會4日在國會山莊前紀念天安門事件36周年，穆勒納爾、眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、金映玉（Young Kim）、民運人士王丹 和中國民主運動海外聯席會議主席魏京生等人皆出席發言。

克利什納穆希現場拿出「坦克人」的相片，指坦克人對世界代表的是自由和勇氣，他們今天紀念那些在天安門廣場犧牲的人，也紀念所有在中國和全世界持續為自由而奮鬥的人們。

克利什納穆希批評中共 ，認為雖然壓迫的工具變了，從警棍換成攝影機和演算法，但中共的目標不變，就是要消音異議者，並剝奪中國人民的基本尊嚴，例如新疆被大規模監控、香港的「一國兩制」變成一個政黨，沒有自由。

克利什納穆希說，大家今天站在這裡，不只是為了紀念天安門事件，也重申我們支持民主、人權，並與坦克人站在一起。

魏京生則呼籲說，希望美國把人權外交提高到重要的議程，加大對各國人權、民主運動的支持，且不只是口頭上的支持，還要付諸實際行動，以停止全球民主衰退的趨勢。

王丹則呼籲美國向中國人民發出強烈而明確的訊息：美國希望看到民主化的中國、支持中國人民為民主奮鬥的權利，且美國與中國人民站在一起，而非與中共站在一起。