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美眾院對中委員會紀念六四 籲華府與北京解除姐妹市

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。(記者陳熙文／攝影)
眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。(記者陳熙文／攝影)

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」4日於國會山莊前舉行記者會，紀念六四天安門事件36周年；委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，委員會呼籲華盛頓特區與北京解除姐妹市的關係，以彰顯與中國人民站在一起，而非與壓迫者站在一起。

眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會4日在國會山莊前紀念天安門事件36周年，穆勒納爾、眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、金映玉（Young Kim）、民運人士王丹和中國民主運動海外聯席會議主席魏京生等人皆出席發言。

克利什納穆希現場拿出「坦克人」的相片，指坦克人對世界代表的是自由和勇氣，他們今天紀念那些在天安門廣場犧牲的人，也紀念所有在中國和全世界持續為自由而奮鬥的人們。

克利什納穆希批評中共，認為雖然壓迫的工具變了，從警棍換成攝影機和演算法，但中共的目標不變，就是要消音異議者，並剝奪中國人民的基本尊嚴，例如新疆被大規模監控、香港的「一國兩制」變成一個政黨，沒有自由。

克利什納穆希說，大家今天站在這裡，不只是為了紀念天安門事件，也重申我們支持民主、人權，並與坦克人站在一起。

魏京生則呼籲說，希望美國把人權外交提高到重要的議程，加大對各國人權、民主運動的支持，且不只是口頭上的支持，還要付諸實際行動，以停止全球民主衰退的趨勢。

王丹則呼籲美國向中國人民發出強烈而明確的訊息：美國希望看到民主化的中國、支持中國人民為民主奮鬥的權利，且美國與中國人民站在一起，而非與中共站在一起。

穆勒納爾指出，許多委員會的成員擬4日向華盛頓特區做出呼籲，希望華盛頓特區與北京市解除姐妹市關係，指這是象徵性但重要的步驟來拒絕中共的宣傳。

民運人士王丹（中）。(記者陳熙文／攝影)
民運人士王丹（中）。(記者陳熙文／攝影)
中國民主運動海外聯席會議主席魏京生。(記者陳熙文／攝影)
中國民主運動海外聯席會議主席魏京生。(記者陳熙文／攝影)
美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Mo...
美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）。記者陳熙文／攝影

天安門 中共 王丹

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