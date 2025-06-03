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川普會冒險為台灣動武？金融時報：TACO原則也適用外交

編譯周辰陽／即時報導
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川普5月30日乘坐空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地。（美聯社）
川普5月30日乘坐空軍一號抵達馬里蘭州安德魯聯合基地。（美聯社）

川普總統的關稅政策時軟時硬，華爾街為此創造一個新詞「TACO貿易」，形容「川普總是退縮」（Trump Always Chickens Out）。金融時報首席外交事務評論員拉赫曼（Gideon Rachman）3日指出，或許正因為準確，才顯得特別刺耳。事實上，「TACO」不只是對投資人有用的啟發工具，也是分析川普外交政策的關鍵。

拉赫曼援引歐洲對外關係委員會（ECFR）研究主管夏皮羅（Jeremy Shapiro）的觀察，指出川普喜歡發出令人毛骨悚然的動武威脅，但很少真的付諸行動。

夏皮羅發現，川普兩任內曾22次威脅動武，但實際付諸行動僅兩次；實際動武的情況共有25次，主要針對伊斯蘭國（IS）或基地組織等恐怖組織進行有限打擊，且多數並非事前威脅所致。

夏皮羅得出了一個明確的結論：「川普使用威脅和武力的方式像個操場惡霸，身形龐大、外表強勢，但實際上害怕在任何情況下使用武力，即便只是稍微像一場公平的戰鬥……真正的暴力只會發生在面對那些遠遠較弱、毫無還手之力的對手。」

拉赫曼認為，將「TACO」原則應用在當今的外交政策危機頗具啟示。記錄顯示，無論伊朗核子談判結果如何，川普可能仍非常不願意發動打擊；在烏克蘭問題上，他對任何可能激化與俄羅斯衝突的行動，可能甚至比拜登政府更加謹慎。儘管美國國防部長赫塞斯日前警告，中國對台灣的攻擊可能「迫在眉睫」，但無論中國採取何種行動，川普似乎都不太可能冒險為台灣而開戰。

真正需要擔心的，是那些看似脆弱，或不太可能反擊的地方，格陵蘭島或許就屬於這一類，意味著丹麥和歐盟需要設法讓川普明白，若他採取行動，將必須付出代價。

當然，在動用武力方面，川普並非獨一無二，拜登和歐巴馬同樣因伊拉克與阿富汗戰爭的慘痛經驗，對派兵參戰格外小心。川普與眾不同之處，不在於他不願開戰，而是強硬言辭與實際謹慎之間的鮮明反差。他似乎顛覆了老羅斯福總統那句「溫言在口，大棒在手」名言，偏好大聲叫喊，卻只揮舞著鉛筆。

然而，過於強調「TACO」原則也有一個明顯問題。既然有人指出了這一點，川普可能因此受到刺激，試圖證明自己確實是個硬漢。記者就「TACO」提問的隔天，川普便將美國對外國鋼鐵的關稅提高到了50%。

拉赫曼指出，嘲笑惡霸往往不是明智之舉，那些懷疑川普激烈威脅不會有實際效果的國家，最好還是將這個想法藏在心裡。

川普 拜登 關稅

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