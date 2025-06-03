我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

Nvidia首席科學家：美禁令讓AI人才流往中國 全球1/2研究員都在那

記者陳熙文／華盛頓報導
深圳5月舉行的國際文化產業博覽會上，參觀者拍攝AI遊戲作品「黑神話：悟空」的半身像。(新華社)
深圳5月舉行的國際文化產業博覽會上，參觀者拍攝AI遊戲作品「黑神話：悟空」的半身像。(新華社)

輝達(Nvidia)首席科學家戴利(Bill Dally)2日表示，美國對中國實施的人工智慧(AI)出口管制禁令，反倒讓中國獲得很大的發展空間，過去替輝達在撰寫程式的AI研究人員，現在都在幫華為寫程式。

戴利2日出席由美國華府智庫「特別競爭研究計畫」(Special Competitive Studies Project)舉辦的第二屆AI EXPO展。

戴利表示，當前AI產業除了企業之間的競爭，還有國際上的競爭，並特別指出，美國對中國實施出口管制禁令，禁止出口高階技術及晶片到中國，包括輝達生產製造的H20晶片，反倒讓中國獲得很大的發展空間，搶占AI研究的高端人才。

據報導，中國在2019年約有全球三分之一的AI高端研究人員，而這個數字到了今天已經幾乎成長到全球的一半。

戴利指出，雖然中國占全球AI硬體的占比不比美國，但已掌握住AI人才，指過去這些中國AI研究人員都在為輝達寫程式；戴利認為，若不是美國的管制，不會迫使華為成長，而現在那些研究人員都在為華為寫軟體。

戴利表示，華為的AI技術發展雖然仍不比輝達，但已經提供相當可靠的解決方案；由於美國的管制禁令讓華為在中國失去競爭對手，讓他們快速成長。

此外，AIToday也報導指出，中國用國家之力發展AI，分別成立北京智源人工智能研究院和北京通用智能研究院，但美國尚未擁有正式、大規模的人工智慧官方研究計畫。

戴利指出，未來AI學習能否大幅度地跳躍性成長，必須軟硬體並重，並指出，輝達在過去十年來大幅改善AI學習的能源效率，其中只有一小部分是來自於半導體科技的發展，大部分都來自於硬體設計的優化；戴利認為，硬體設計的優化仍會是未來AI成長的主因。

戴利也指出，AI目前最常出現的不當使用就是造假的媒體內容；戴利認為，與其不斷改進分辨真偽的技術，不如為原來的素材照片和影片做上記號，以確保可信度。

AI 輝達 華為

上一則

聯邦追討學貸 45萬人社安金可能本月開始縮水

下一則

「想殺光猶太復國主義者」 科州無證客兇嫌籌畫恐攻1年

延伸閱讀

美禁令反助中國發展 NVIDIA首席科學家：AI人才都為華為寫程式

美禁令反助中國發展 NVIDIA首席科學家：AI人才都為華為寫程式
NVIDIA「地表最強超級電腦」要來了 2台企是隱藏版贏家

NVIDIA「地表最強超級電腦」要來了 2台企是隱藏版贏家
5大客戶下單 台積電美國廠訂單塞爆

5大客戶下單 台積電美國廠訂單塞爆
輝達突圍 開發中國降規晶片 預期B30符合美方規範

輝達突圍 開發中國降規晶片 預期B30符合美方規範

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手