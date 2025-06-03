美國政府管制多 Nvidia為何仍無法放棄中國市場？

美國政府一再阻止輝達高端晶片銷往中國，但輝達無法放棄這個市場。圖為輝達2021年參加杭州雲端服務技術論壇的攤位。(美聯社)

從拜登政府開始，輝達 (Nvidia)便面臨晶片出口限制，到今年4月其H20晶片又被禁止向中國市場銷售，導致輝達第一季損失約25億元，預計本季將再損失80億元。即使面對重重管制，輝達並未放棄中國市場，而是推出降規版晶片希望能保持中國市占，原因便是如此更能保持美國的競爭優勢。

華爾街日報報導，輝達上周發布的第一季財報向川普政府發出相當明確的信號：將美國晶片公司排除在中國人工智慧(AI )市場之外將迎來危險。執行長黃仁勳在會上直說，「無論有沒有美國晶片，中國的AI都會繼續發展，」而全球一半的AI開發者都在中國，阻止美國公司在中國競爭，最終可能只會讓美國失去在全球AI產業的領先地位。「到最後，能贏得AI開發者的平台才是真正的贏家。出口管制應該加強美國平台的力量，而不是將全球一半的AI人才趕到競爭對手那裡。」

中國正積極推動AI發展，占了全球四分之一的AI市場。摩根史坦利 (Morgan Stanley)上個月的報告顯示，2000年至2023年間，中國政府支持的創投基金向AI新創公司投資了1840億元。輝達估計，中國的人工智慧加速器(用於AI運算的微處理器)的潛在市場規模約為500億元。

輝達缺席中國AI市場正給華為等當地競爭對手讓出空間。摩根史坦利估計，中國現在能夠自力向當地供應商提供約34%的AI晶片需求，而此比率在2027年將達到82%。就算輝達可以回到中國市場，那麼它仍然必須臣服於中國政府雄心勃勃的野心：所有關鍵工業都能自給自足。

H20晶片是專門為中國市場所設計以符合當時的出口限制，因此在其他任何地方都無法銷售。不過輝達有賴於其他國家的需求蓬勃，因此中國市場的損失短期內不會造成太大影響。