我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

國防部長香會演說 企圖擺脫壞形象

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部長赫塞斯在新加坡「香格里拉對話」示警中國對台的威脅「迫在眉睫」，被解讀也許想藉由強硬發言轉移外界對他的負面報導。(歐新社)
國防部長赫塞斯在新加坡「香格里拉對話」示警中國對台的威脅「迫在眉睫」，被解讀也許想藉由強硬發言轉移外界對他的負面報導。(歐新社)

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)5月31日在新加坡「香格里拉對話」安全論壇(The Shangri-La Dialogue)發表演說時，示警中國對台灣的威脅「迫在眉睫」。微軟國家廣播公司(MSNBC)邀請國安記者路博德(Gordon Lubold)解讀指出，赫塞斯的言論不清楚是否根據新情報，也沒有就「迫在眉睫」給出明確時間表，推斷除了向中國釋出警訊之外，也許想藉由強硬發言轉移外界近來對他個人的負面報導。

國家廣播公司國安記者路博德受訪時表示，這是赫塞斯上任以來較重大的國際出訪行程之一，他說：「我認為，也許赫塞斯想創造不同於近期新聞焦點的形象。」

路博德認為，赫塞斯的發言「並不清楚是根據什麼新情報」，指他在新加坡，試圖「藉此向亞洲各國發出警訊，強調來自中國的威脅是真實的」。

路博德指出，近年經常聽到美國要重返亞太，但中東、歐洲、烏克蘭和加薩等現實衝突不斷阻礙這項重點，「我想赫塞斯現在真的就是想敲響警鐘」。路博德提到，目前普遍觀點認為，中國國家主席習近平在2027年後才會有所行動，「距離現在還有一段時間」。

葳特接著問，這是否意味著赫塞斯某種程度想展現被認真看待的形象，試圖擺脫過去一些特定的新聞印象？

路博德表示肯定，並提到赫塞斯初上任便爆出用未授權通訊軟體聊軍情，甚至有媒體人意外被加入戰情群組。此外，赫塞斯無預警開除三名幕僚，甚至撤換幕僚長。種種動靜已引發關注，目前他正極力平息風波。

路博德直言：「我認為赫塞斯此行的某種目的，是想轉移外界注意力，告訴大家『我是一個能在國際舞台上被認真看待的人。』」

另外，葳特問到，美國這幾天對中國態度的升溫，不論是在關稅上，還是中國留美學生簽證議題。而赫塞斯的發言是否是對中國的進一步警告？

路博德認為確實也有此目的，他說：「除了前述討論之外，這樣的說法仍有效地對北京釋出一個訊號，說明美國在各個面向都非常認真。」

國防部長赫塞斯在新加坡「香格里拉對話」示警中國對台的威脅「迫在眉睫」，被解讀也許...
國防部長赫塞斯在新加坡「香格里拉對話」示警中國對台的威脅「迫在眉睫」，被解讀也許想藉由強硬發言轉移外界對他的負面報導。(美聯社)
國防部長赫塞斯在新加坡「香格里拉對話」示警中國對台的威脅「迫在眉睫」，被解讀也許...
國防部長赫塞斯在新加坡「香格里拉對話」示警中國對台的威脅「迫在眉睫」，被解讀也許想藉由強硬發言轉移外界對他的負面報導。(歐新社)

赫塞斯 新加坡 學生簽證

上一則

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

下一則

香格里拉對話 美歐對亞洲意見分歧 歐盟稱「與太平洋安全休戚與共」

延伸閱讀

路透：歐美對亞洲事務意見不一 香格里拉對話曝分歧

路透：歐美對亞洲事務意見不一 香格里拉對話曝分歧
美防長指中國威脅迫在眉睫 中國防部：有關言論嚴重挑釁

美防長指中國威脅迫在眉睫 中國防部：有關言論嚴重挑釁
觀察站╱赫塞斯要求選邊站…美中拉扯 東協選誰都頭疼

觀察站╱赫塞斯要求選邊站…美中拉扯 東協選誰都頭疼
美防長對中強硬發言有玄機？分析：未提2關鍵、為轉移負面新聞

美防長對中強硬發言有玄機？分析：未提2關鍵、為轉移負面新聞

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了