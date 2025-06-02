我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

「就在這周」川習傳將通話聊貿易

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳川普總統本周可能與中國國家主席習近平通話，討論貿易協商。圖為兩人2019年在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。(美聯社資料照)
傳川普總統本周可能與中國國家主席習近平通話，討論貿易協商。圖為兩人2019年在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。(美聯社資料照)

白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)5月31日表示，川普總統可能本周與中國國家主席習近平通話，討論兩國進行中的貿易協商，這代表美、中這兩個世上最大經濟體日益動盪的貿易關係出現重大進展；財政部長貝森特(Scott Bessent)雖不像哈塞特把話說得那麼滿，但表示他相信很快就會瞧見大事發生。

Axios網站報導，川普5月30日在「真實社群」(Truth Social)貼文表示，中國「完全違反」兩國5月中旬在瑞士日內瓦達成的貿易戰休兵協議。外界擔心協議已經破裂；該協議旨在互相取消關稅，以及中方對稀土出口的限制。川普當天稍後表示加倍徵收鋼鐵關稅。

美中貿易戰休兵，讓消費者及大企業執行長信心出現回穩，股市也反彈。

哈塞特在美國廣播公司「本周」(This Week)節目上表示，眾人認為川普總統本周即將與習近平主席舉行「美好」的交談，談論貿易，這是美方的期盼。

哈塞特表示，時程還沒確定排好，但認定川、習電話交談會發生。中國駐華府大使館對此尚未立即回應。

財長貝森特接受哥倫比亞廣播公司「面對全國」(Face the Nation)節目訪談時，雖不像哈塞特那般，把話說太滿，但他相信很快就會瞧見大事發生。貝森特表示，中方扣住一些出口物資，讓一些產品無法生產，而那在5月貿易談判時曾討論過；也許是中國的系統出了差錯，又或許蓄意為之，兩位領袖對話後就知道。

貝森特指出，中國正扣住對印度和歐洲產業供應鏈至關重要的商品，「這不是可靠夥伴會做的事」；但他有信心，川普與習近平通話時，問題就會迎刃而解。

媒體報導，國務院5月30日打算取消中國學生的簽證，就是因應中國扣住稀土礦物出口，而稀土對高科技製造業至關重要。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)31日上福斯新聞網(Fox News)表示，正確說法是中方對貿易協議，動作慢吞吞。

傳川普總統本周可能與中國國家主席習近平通話，討論貿易協商。圖為兩人2017年在北...
傳川普總統本周可能與中國國家主席習近平通話，討論貿易協商。圖為兩人2017年在北京人民大會堂發表共同聲明。(路透資料照)
傳川普總統本周可能與中國國家主席習近平通話，討論貿易協商。圖為兩人2017年11...
傳川普總統本周可能與中國國家主席習近平通話，討論貿易協商。圖為兩人2017年11月在北京交談。(美聯社資料照)

川普 貝森特 習近平

上一則

為讓川普愛聽簡報 情報總監加巴德傳要模仿福斯新聞

下一則

美多所名校有中共官員培訓班 哈佛1學院被稱「海外黨校榜首」

延伸閱讀

法院裁定擋不住川普 這些法律條款都是可行之道

法院裁定擋不住川普 這些法律條款都是可行之道
拒絕替川普背鍋 馬斯克坦言：並非所有決策都認同

拒絕替川普背鍋 馬斯克坦言：並非所有決策都認同
川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫

川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫
川普批中國違反協議為哪樁？財長：北京扣住稀土

川普批中國違反協議為哪樁？財長：北京扣住稀土

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54

超人氣

更多 >
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分
烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了

美27州今日起可能出現極光 地磁風暴來了