「就在這周」川習傳將通話聊貿易

傳川普總統本周可能與中國國家主席習近平通話，討論貿易協商。圖為兩人2019年在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。(美聯社資料照)

白宮經濟顧問哈塞特(Kevin Hassett)5月31日表示，川普 總統可能本周與中國國家主席習近平 通話，討論兩國進行中的貿易協商，這代表美、中這兩個世上最大經濟體日益動盪的貿易關係出現重大進展；財政部長貝森特 (Scott Bessent)雖不像哈塞特把話說得那麼滿，但表示他相信很快就會瞧見大事發生。

Axios網站報導，川普5月30日在「真實社群」(Truth Social)貼文表示，中國「完全違反」兩國5月中旬在瑞士日內瓦達成的貿易戰休兵協議。外界擔心協議已經破裂；該協議旨在互相取消關稅，以及中方對稀土出口的限制。川普當天稍後表示加倍徵收鋼鐵關稅。

美中貿易戰休兵，讓消費者及大企業執行長信心出現回穩，股市也反彈。

哈塞特在美國廣播公司「本周」(This Week)節目上表示，眾人認為川普總統本周即將與習近平主席舉行「美好」的交談，談論貿易，這是美方的期盼。

哈塞特表示，時程還沒確定排好，但認定川、習電話交談會發生。中國駐華府大使館對此尚未立即回應。

財長貝森特接受哥倫比亞廣播公司「面對全國」(Face the Nation)節目訪談時，雖不像哈塞特那般，把話說太滿，但他相信很快就會瞧見大事發生。貝森特表示，中方扣住一些出口物資，讓一些產品無法生產，而那在5月貿易談判時曾討論過；也許是中國的系統出了差錯，又或許蓄意為之，兩位領袖對話後就知道。

貝森特指出，中國正扣住對印度和歐洲產業供應鏈至關重要的商品，「這不是可靠夥伴會做的事」；但他有信心，川普與習近平通話時，問題就會迎刃而解。

媒體報導，國務院5月30日打算取消中國學生的簽證，就是因應中國扣住稀土礦物出口，而稀土對高科技製造業至關重要。