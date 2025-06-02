川普政府撤銷中國留學生簽證 真正目的是稀土？

知情人士稱，美國撤銷中國留學生簽證，背後原因是稀土之爭。(路透)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)5月28日突然宣布美國將撤銷(revoke)所有中國留學生 簽證，白宮很快定調為目的旨在根除中國間諜。不過，Axios新聞網站報導，知情人士透露，讓魯比歐決定出手的真正原因是，川普政府意識到中國把稀土 礦產、磁鐵當做關稅談判籌碼。

報導指出，川普政府鎖定28萬名中國留學生，導致正在進行的美中貿易談判增加變數，由此可見稀土為美國科技產業有多重要。

川普總統5月30日在「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「中國完全違反跟我們達成的協議，或許對某些人而言這並不意外。」川普表示：「看來當個好好先生(Mr. NICE GUY)似乎沒用。」

稀土對於電腦、電訊設備都極重要，從F-35戰鬥機、無人機、潛水艇到聯合直接攻擊彈藥(Joint Direct Attack Munition，JDAM)系列的智慧型炸彈都需要用到稀土。

出現爭議的七種稀有礦物包括釤(samarium)、釓(gadolinium)、鋱(terbium)、鏑(dysprosium)、鎦(lutetium)、鈧(scandium)、釔(yttrium)等。

美國稀土生產雖然排名全球第二，但與中國產量相比卻小巫見大巫。國際能源總署(International Energy Agency)估計，中國掌控全球70%稀土開採量與90%稀土加工。

報導指出，包括中國國家主席習近平在內的共產黨領導階層，都把兒女送往美國留學，美國鎖定中國留學生等於對共產黨高層傳遞強烈訊息。魯比歐在美國對中政策上向來持鷹派立場，2024年在聯邦參議員任內曾發表「中國製造的世界」(The World China Made)報告，內容當中提出警告說，中國很快就會在戰略物資的材料供應鏈取得有效掌控。

2024年6月，魯比歐接受福斯新聞網(Fox News)主播瑪莉亞．巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)專訪時說，中國間諜透過教育機會滲透進入美國，值得注意。魯比歐說，中國間諜不必跨越邊境才能進入美國，「只要到美國大學當研究所學生即可，或者成為美國科技的簽證員工」。