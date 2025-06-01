我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓62街改道 致周邊道路壅塞 華人批逼繳堵車費

包粽子、射五毒…紐約法拉盛社區沉浸式端午民宿體驗

對中強硬卻缺戰略 衛報：美國關稅像拿槍指著習腦門 川普懦弱恐加劇台海戰爭

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。（美聯社）
2019年，時任美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）在日本大阪G20峰會進行場邊會晤。（美聯社）

英國衛報外交事務評論員提斯多爾（Simon Tisdall）6月1日發表專文指出，美國總統川普在對中政策上「懦弱與敵意並存」的狀態，一方面以粗暴的手段破壞中國經濟，另一方面卻無清晰應對戰略，反而可能促使中國國家主席習近平對台灣採取軍事行動，增加台海爆發戰爭的可能。

該文指出，雖然台海地緣風險未曾消失，至今始終維持和平局面，但情勢正在變化。中國國力今非昔比，對於6月將滿72歲的習近平而言，統一台灣是其畢生政績的一環。

習近平可能走向重大決策的背後，牽涉多種因素，其中一個關鍵是川普的詭異表現。川普一方面對中國採取強硬立場，但個人卻顯得軟弱。川普對中國的敵意昭然若揭，隨時可能再提高對中關稅，而對中國技術限制和留學生簽證限制是最近一次例證。

提斯多爾說，這些打擊中國經濟的粗暴手段，無異於拿槍指著習近平的腦門。中國共產黨的執政合法性最終並非建立在選舉之上，而是經濟成就與共同繁榮。面對疫後復甦乏力且失業率高漲的中國，川普是否意識到這有多挑釁？無論有意或無心，川普的舉措正在撼動中共政權的根基。

若遭受過度壓迫，在強硬的民族主義派推波助瀾下，習近平或許會反將川普一軍，提出兩個問題：你想打一場貿易戰或真正的戰爭？還是川普願意達成交易、拋棄台灣？

該文表示，若中國決定阻斷台灣的海運交通、發動網攻，或實施不全面入侵但具封鎖性的海空封鎖，可能迫使川普難堪認輸。華府內部對於軍事協防台灣意見分歧，這並非秘密，川普上任後，長久以來的戰略模糊也轉變為「長期膽怯」。

北京心知肚明，川普不想在東亞捲入戰爭，他們也合理懷疑，川普如同所有的惡霸，那種咄咄逼人的姿態掩飾著懦夫的膽怯。

一般認為，北京最重視地緣與經濟穩定，但如果這種假設是錯的呢？習近平極可能把台灣問題視為中美爭奪區域盟友、軍事主導與全球霸權的戰場之一。

此時此刻，對中方而言，一個黃金契機正在逐漸浮現，這是出於川普混亂的關稅政策、美國國內政治鬥爭、孤立主義，以及對歐亞盟友體系的惡意破壞，美國正顯得愈來愈可能被打敗。

提斯多爾最後提到，在中國文化中，「三」被視為幸運數字。香港和澳門接續在1997年和1999年回歸中國，習近平現在希望卸任前完成「三連勝」。當中國領導人看著川普治下的瘋狂白宮，他難免會想：現在正是拿下台灣及美國的時機。

川普 習近平 關稅

上一則

WSJ：美難擋中國科技進步 AI可能是下個反超領域

下一則

將無法生產關鍵零件 中祭稀土出口管制 美汽車產業團體警告：恐致汽車停產

延伸閱讀

川普下周將簽行政令 禁止中國無人機在美銷售

川普下周將簽行政令 禁止中國無人機在美銷售
彭博資訊：台積評估阿聯建廠 若干川普政府高官表擔憂

彭博資訊：台積評估阿聯建廠 若干川普政府高官表擔憂
川普扮白臉？稱只是查身分 中國留學生不會有事

川普扮白臉？稱只是查身分 中國留學生不會有事
川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

川普整肅移民 灣區逾半外國出生者已獲公民身分

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上