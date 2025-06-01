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美防長對中強硬發言有玄機？分析：未提2關鍵、為轉移負面新聞

編譯盧思綸／即時報導
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國防部長赫塞斯5月31日在新加坡出席香格里拉對話。（美聯社）
國防部長赫塞斯5月31日在新加坡出席香格里拉對話。（美聯社）

美國國防部長赫塞斯5月31日在新加坡香格里拉對話安全論壇發表演說，示警中國對台灣的威脅「迫在眉睫」。微軟國家廣播公司（MSNBC）當日邀請國安記者路博德（Gordon Lubold）解讀指出，赫塞斯的言論不清楚是否根據新情報，也沒有就「迫在眉睫」給出明確時間表，推斷除了向中國釋出警訊之外，也許想藉由強硬發言轉移外界近來對他個人的負面報導。

MSNBC以「中國對台威脅真如赫塞斯所言『迫在眉睫』？」為題，邀請專跑國安新聞的媒體人解讀赫塞斯演說。主持人葳特（Alex Witt）提問表示，赫塞斯的警告並未針對「迫在眉睫」給出任何時間表，對此外界應該如何解讀？

國家廣播公司（NBC News）國安記者路博德回應，這是赫塞斯上任以來較重大的國際出訪行程之一，路博德說：「我認為，也許赫塞斯想創造不同於近期新聞焦點的形象。」

路博德認為，赫塞斯的發言「並不清楚是根據什麼新情報」，他在新加坡，試圖「藉此向亞洲各國發出警訊，強調來自中國的威脅是真實的」。

路博德指出，近年經常聽到美國要重返亞太，但中東、歐洲、烏克蘭和加薩等現實衝突不斷阻礙這項重點，「我想赫塞斯現在真的就是想敲響警鐘」。路博德提到，目前普遍觀點認為，中國國家主席習近平在2027年後才會有所行動，「距離現在還有一段時間」。

葳特接著問，這是否意味著赫塞斯某種程度想展現被認真看待的形象，試圖擺脫過去一些特定的新聞印象？

路博德表示肯定，並提到赫塞斯初上任便爆出用未授權通訊軟體聊軍情，甚至有媒體人意外被加入戰情群組。此外，赫塞斯無預警開除3名幕僚，甚至撤換幕僚長。種種動靜已引發關注，目前他正極力平息風波。

路博德直言：「我認為赫塞斯此行的某種目的，是想轉移外界注意力，告訴大家『我是一個能在國際舞台上被認真看待的人。』」

另外，葳特問到，美國這幾天對中國態度的升溫，不論是在關稅上，還是中國留美學生簽證議題。而赫塞斯的發言是否是對中國的進一步警告？

路博德認為確實也有此目的，他說：「除了前述討論之外，這樣的說法仍有效地對北京釋出一個訊號，說明美國在各個面向都非常認真。」

但是路博德補充，川普的態度其實很明確，不希望任何地方發動戰爭，川普經常強調「以實力換取和平」，某種程度來說，這也是赫塞斯演說的內容。然而，赫塞斯這次強烈的措辭，與川普想要營造的「和平世界秩序」稍嫌不一致。川普政府確實想對中國傳達強硬立場，但也不希望讓人以為美國即將開戰。

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=3uICY1XY9mM

赫塞斯 川普 新加坡

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