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紀念六四 逾百人中國駐美使館前發聲 批中共是華人之敵

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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全美中國學生學者自治聯合會等民團31日於華府的中國駐美大使館前舉行「六四」天安門事件36周年紀念會，現場逾百人到場高舉旗幟，要求中國政府對六四天安門事件做出回應，並要求推動中國民主化進程。(記者陳熙文／攝影)
全美中國學生學者自治聯合會等民團31日於華府的中國駐美大使館前舉行「六四」天安門事件36周年紀念會，現場逾百人到場高舉旗幟，要求中國政府對六四天安門事件做出回應，並要求推動中國民主化進程。(記者陳熙文／攝影)

全美中國學生學者自治聯合會等民團31日於華府的中國駐美大使館前舉行「六四天安門事件36周年紀念會，現場逾百人到場高舉旗幟，要求中國政府對六四天安門事件做出回應，並要求推動中國民主化進程，指中共是華人最大的敵人。

身為當年學運領袖之一的李恆青表示，這是他看過華府規模最大的一次六四紀念行動。

6月4日將近，全美學自聯、中國民主黨、中國民聯、中國民主人權聯盟等民間團體31日號召在美國華府的中國大使館前舉行六四天安門事件的紀念會，現場約有150人到場，高舉「為中國人民報仇」、「中共是華人最大的敵人」等旗幟。

全美中國學生學者自治聯合會等民團31日於華府的中國駐美大使館前舉行「六四」天安門...
全美中國學生學者自治聯合會等民團31日於華府的中國駐美大使館前舉行「六四」天安門事件36周年紀念會，現場逾百人到場高舉旗幟，要求中國政府對六四天安門事件做出回應，並要求推動中國民主化進程。(記者陳熙文／攝影)

現場群眾先是在中國大使館前遊行，活動開始前也播放安魂曲，為六四天安門事件中的犧牲者默哀；現場也播放「天安門母親」發起人之一的張先玲錄音，念出今年公開信的內容。

高齡88歲張先玲表示，現在的中國政府有責任對六四事件做出回應和處理，必須對死難者家屬和傷殘者有個明確的交代，並再度提出公布六四真相，公布死難者名單、向死難者家屬公開道歉；制定賠償法案、以及依法追究責任者的刑事責任等三點訴求。

中國民主運動海外聯席會議主席魏京生說，他們每一年這個時間都來紀念為民主自由犧牲的先烈們，這樣的紀念也鼓勵為自由理想而奮鬥的同道們。

李恆青說，這次應該是在大華府地區紀念六四天安門事件，規模最大的一次，「今天很激動」；他表示，只有人民團結在一起才是力量，指當年中共就是因為有幾千萬人參與了那場運動，才讓中共感覺到他們政權的岌岌可危。

紀念日活動當天天候不佳，下午不但下起大雨，還吹起強風，但現場群眾沒有因此退縮，仍冒著雨參加活動。

六四 天安門 中共

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