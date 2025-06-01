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WSJ：美難擋中國科技進步 AI可能是下個反超領域

編譯廖振堯／綜合報導
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美國在太陽能板、電動車和無人機領域都落後於中國，人工智慧(AI)恐是下個被反超的領域。圖為在中國舉行的世界機器人大會展位。(美聯社)
美國在太陽能板、電動車和無人機領域都落後於中國，人工智慧(AI)恐是下個被反超的領域。圖為在中國舉行的世界機器人大會展位。(美聯社)

為了能在科技競賽中勝過中國，美國幾乎用盡了一切辦法，但至今收效甚微，甚至在太陽能板、電動車和無人機領域都落後於中國，人工智慧(AI)恐是下個被反超的領域。這引發政府與業界之間激烈辯論；白宮幾乎一致支持禁止出口高階技術及晶片，以阻止中國進步；Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳等人卻說此類政策適得其反，反而加速中國打造自身科技生態系統。

華爾街日報(WSJ)報導，中國電動車的價格低廉，且許多方面更勝美製電動車一籌，自駕車更已在武漢和北京街頭亮相，速度之快是Waymo和特斯拉無法比擬的。中國的消費型無人機、太陽能板和電池在全球占據主導地位。美國目前在先進晶片和AI領域保持微弱領先優勢，但差距似乎正在迅速拉近。

由於缺乏美國晶片，中國正轉向完全由中國企業研發製造的晶片，包括華為、寒武紀科技、長鑫儲存、中芯國際。2018年美國制裁中興通訊與華為後，引發中國科技公司和政府的巨額投資；美國也更試圖減緩中國腳步，包括禁止向中國出口晶片製造設備和材料。

曾在AMD擔任高階主管11年的半導體產業分析師摩希德(Patrick Moorhead)表示，認為中國遠遠落後或永遠落後的想法與歷史背道而馳，「我從事科技業30年，聽過很多人說中國搞不定這個。現在我覺得唯一的問題是：他們多快可以搞定」。他表示長遠來看中國或許有能力達到在當地採購所有所需材料並匹敵甚至超越台積電或英特爾等公司。

專家指出中國獨特的優勢是美國貿易戰史上未遇過的。中國從工廠工人到工程師都受過良好訓練，黃仁勳便曾多次表示「全球一半的AI工程師都在中國」；其龐大的國內市場也能讓企業走向國際前先在國內孵化它們。

黃仁勳近期大力批評美國現行的出口管制禁令。他表示到2026年，中國在AI晶片和伺服器上的支出可能達到500億元，而新的AI晶片出口禁令將使輝達錯失這一市場。28日財報會議上，黃仁勳表示「不讓中國晶片製造商受到美國競爭的影響，只會增強它們在海外的競爭力，削弱美國的地位。出口限制刺激了中國創新和規模擴張」。

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