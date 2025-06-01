川普下周將簽行政令 禁止中國無人機在美銷售
華盛頓郵報報導，川普總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷售；消費級無人機市場將受重大打擊，加劇美中科技和貿易衝突。
知情人士表示，川普可望在下周簽署的行政命令仍在最終敲定階段，內容將包括呼籲聯邦政府投資美國無人機產業，要求政府更新商用無人機合法飛行地點相關規定；也將指示美國情報界依國會2024年底授權決定，加速審查中國無人機製造商大疆創新(DJI)和道通(Autel Robotics)是否構成國家安全風險。
中國製無人機在美國大受歡迎，一直受到國家安全界長期關注，部分政治人物試圖徹底禁止它們。熟悉行政命令草案人士透露，若審查發現這些中國製無人機確實構成國安風險，中國公司可能面臨新的許可要求，將有效阻止他們在美銷售新無人機型號。
中國擁有龐大且技術先進的消費性無人機產業，美國無人機製造商一直難以與其競爭。
非營利產業組織「商用無人機聯盟」(Commercial Drone Alliance)共同創辦人兼執行長艾爾曼(Lisa Ellman)表示，新規定將為美國無人機製造商提供推動力量，有望啟動投資；她說： 「我們一直都在呼籲美國扮演領導角色， 希望白宮能在創新方面以及在安全方面發表強力聲明，支持此行業。」
知情人士表示，預計新規定也將讓商用無人機更易執行遠距離飛行，超越操作員視線範圍。新規定還可能要求聯邦航空管理局放寬規定，允許鐵路、石油和天然氣設施及遊樂園等私人業者在其場地上空操作商用無人機。
川普針對中國製無人機制定行政命令，是他強硬對待中國的最新一步。智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)中國問題專家辛格頓(Craig Singleton)表示，無人機行政命令「不只是一項禁令，更是一份產業韌性藍圖；若執行得當，可擴大催化美國國內生產規模，強化供應鏈，並與盟國協調無人機標準，從而抵制北京的科技威權出口模式。」
上一則
彭博：美國科技管制 擬擴及受制裁的中企子公司
下一則
FB留言