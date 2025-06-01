川普下周將簽行政令 禁止中國無人機在美銷售

川普總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷售。(美聯社)

華盛頓郵報報導，川普 總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷售；消費級無人機市場將受重大打擊，加劇美中科技和貿易衝突。

知情人士表示，川普可望在下周簽署的行政命令仍在最終敲定階段，內容將包括呼籲聯邦政府投資美國無人機產業，要求政府更新商用無人機合法飛行地點相關規定；也將指示美國情報界依國會2024年底授權決定，加速審查中國無人機製造商大疆創新(DJI)和道通(Autel Robotics)是否構成國家安全風險。

中國製無人機在美國大受歡迎，一直受到國家安全界長期關注，部分政治人物試圖徹底禁止它們。熟悉行政命令草案人士透露，若審查發現這些中國製無人機確實構成國安風險，中國公司可能面臨新的許可要求，將有效阻止他們在美銷售新無人機型號。

川普總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷售。(路透)

中國擁有龐大且技術先進的消費性無人機產業，美國無人機製造商一直難以與其競爭。

非營利產業組織「商用無人機聯盟」(Commercial Drone Alliance)共同創辦人兼執行長艾爾曼(Lisa Ellman)表示，新規定將為美國無人機製造商提供推動力量，有望啟動投資；她說： 「我們一直都在呼籲美國扮演領導角色， 希望白宮 能在創新方面以及在安全方面發表強力聲明，支持此行業。」

知情人士表示，預計新規定也將讓商用無人機更易執行遠距離飛行，超越操作員視線範圍。新規定還可能要求聯邦航空管理局放寬規定，允許鐵路、石油 和天然氣設施及遊樂園等私人業者在其場地上空操作商用無人機。

川普針對中國製無人機制定行政命令，是他強硬對待中國的最新一步。智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)中國問題專家辛格頓(Craig Singleton)表示，無人機行政命令「不只是一項禁令，更是一份產業韌性藍圖；若執行得當，可擴大催化美國國內生產規模，強化供應鏈，並與盟國協調無人機標準，從而抵制北京的科技威權出口模式。」