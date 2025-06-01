我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

川普下周將簽行政令 禁止中國無人機在美銷售

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷售。(美聯社)
川普總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷售。(美聯社)

華盛頓郵報報導，川普總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷售；消費級無人機市場將受重大打擊，加劇美中科技和貿易衝突。

知情人士表示，川普可望在下周簽署的行政命令仍在最終敲定階段，內容將包括呼籲聯邦政府投資美國無人機產業，要求政府更新商用無人機合法飛行地點相關規定；也將指示美國情報界依國會2024年底授權決定，加速審查中國無人機製造商大疆創新(DJI)和道通(Autel Robotics)是否構成國家安全風險。

中國製無人機在美國大受歡迎，一直受到國家安全界長期關注，部分政治人物試圖徹底禁止它們。熟悉行政命令草案人士透露，若審查發現這些中國製無人機確實構成國安風險，中國公司可能面臨新的許可要求，將有效阻止他們在美銷售新無人機型號。

川普總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷...
川普總統下周將簽署多項與無人機有關的行政命令，可能終止中國製無人機新機型在美國銷售。(路透)

中國擁有龐大且技術先進的消費性無人機產業，美國無人機製造商一直難以與其競爭。

非營利產業組織「商用無人機聯盟」(Commercial Drone Alliance)共同創辦人兼執行長艾爾曼(Lisa Ellman)表示，新規定將為美國無人機製造商提供推動力量，有望啟動投資；她說： 「我們一直都在呼籲美國扮演領導角色， 希望白宮能在創新方面以及在安全方面發表強力聲明，支持此行業。」

知情人士表示，預計新規定也將讓商用無人機更易執行遠距離飛行，超越操作員視線範圍。新規定還可能要求聯邦航空管理局放寬規定，允許鐵路、石油和天然氣設施及遊樂園等私人業者在其場地上空操作商用無人機。

川普針對中國製無人機制定行政命令，是他強硬對待中國的最新一步。智庫「捍衛民主基金會」(Foundation for Defense of Democracies)中國問題專家辛格頓(Craig Singleton)表示，無人機行政命令「不只是一項禁令，更是一份產業韌性藍圖；若執行得當，可擴大催化美國國內生產規模，強化供應鏈，並與盟國協調無人機標準，從而抵制北京的科技威權出口模式。」

川普 石油 白宮

上一則

彭博：美國科技管制 擬擴及受制裁的中企子公司

下一則

應對中國擴大艦隊 美海軍擬部署「反艦版戰斧飛彈」

延伸閱讀

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？
投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫
「川劇」一再逆轉…法人仍看好美科技股後市 關鍵原因曝光

「川劇」一再逆轉…法人仍看好美科技股後市 關鍵原因曝光
路透：川普決定延續傳統 由美軍將領統領北約盟軍

路透：川普決定延續傳統 由美軍將領統領北約盟軍

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡