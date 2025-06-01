我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

彭博：美國科技管制 擬擴及受制裁的中企子公司

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

彭博資訊5月31日報導，川普政府計畫推出新規，擴大對中國科技行業的限制，將受制裁企業的子公司一併納入監管範圍。

相關官員正在起草一項規則，要求與受制裁企業旗下的子公司交易時，必須獲美國政府許可。這項新政策的目的是要防止受制裁企業透過設立新子公司規避現有限制措施。

這項新規將適用於被列入實體清單、軍事最終用戶清單及指定制裁名單的企業，適用標準為母公司持有子公司過半股權。

在美國遏制中國技術崛起的行動中，華為、長江存儲等中國主要半導體設計與製造企業，已被列入美國的實體清單。

知情人士說，新規最快有機會在6月公布，但相關規則及制裁的內容和時間尚未最終確定，仍可能有所調整。新規一旦發布，美國預料將對部分中國主要科技公司實施新一輪制裁。

報導指出，這項舉措可能加劇美、中緊張，尤其是在川普5月30日指責中國違反雙方在瑞士日內瓦達成的初步關稅協議後。美方為限制中國獲取先進半導體而實施的出口管制已引發中方不滿，而北京對關鍵礦產出口的限制也激起川普政府強烈反彈。

這項政策最早由川普提名的美國商務部負責出口管制的助理部長提名人海德(Landon Heid)，在4月初一場國會聽證會提出。去年底美國聯邦眾院外交委員會也曾建議類似做法，批評現行實體清單制度效果不彰，亟需改革。

川普 眾院 商務部

上一則

WSJ：美難擋中國科技進步 AI可能是下個反超領域

下一則

川普下周將簽行政令 禁止中國無人機在美銷售

延伸閱讀

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？
投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫
「川劇」一再逆轉…法人仍看好美科技股後市 關鍵原因曝光

「川劇」一再逆轉…法人仍看好美科技股後市 關鍵原因曝光
路透：川普決定延續傳統 由美軍將領統領北約盟軍

路透：川普決定延續傳統 由美軍將領統領北約盟軍

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端

36華人無證客地下夜總會尋歡 洛杉磯執法機構一鍋端
被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上

被要求給馬克宏婚姻建議 川普笑答：要確認門有關上
前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人

前女友：馬斯克與日本流行歌手生小孩 願捐精給任何人
去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡

去寺廟吃齋飯「減脂」卻反而胖11斤 原因出在這裡