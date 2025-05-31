赫塞斯重申「川普在位 中國不會侵台」 WSJ：迄今最強硬挺台聲明

2025年香格里拉對話新加坡登場，美國國防部長赫塞斯31日演說指出，美方不尋求與中國衝突，若中共企圖以武力併吞台灣，將對印太地區乃至全球帶來毀滅性後果。(歐新社)

美國國防部 長赫塞斯 （Pete Hegseth）31日在新加坡的香格里拉對話安全論壇上演說，提到若共產中國試圖以武力征服台灣的任何舉動，都將對印太地區及全球造成「毀滅性後果」，強調「川普總統也說過，共產中國在他任內不會入侵台灣」。華爾街日報指出，這是迄今為止，赫塞斯就台灣議題發表的最強硬聲明，形同承諾若中國試圖「征服」台灣，美國將提供防衛支持。

赫塞斯撂狠話稱，「明確地說，共產中國試圖以武力征服台灣的任何舉動，都將對印太地區及全球造成毀滅性後果。我們不會粉飾太平。中國的威脅是真實的，而且可能迫在眉睫。」

他表示：「川普總統也說過，共產中國在他任內不會入侵台灣。因此我們的目標是防止戰爭，讓（侵台）代價甚高，而和平是唯一選項。我們將與美國的堅強盟友與防衛夥伴，攜手打造堅不可摧的嚇阻防線，實現這個目標。」。

赫塞斯並未闡明毀滅性後果（devastating consequences ）的具體內容，也沒有說明中國一旦入侵台灣，美國屆時將有何回應。

YT影片連結：https://youtu.be/GYySqTQOk2U?si=Ca1WFcEIsH-sB5Ip

儘管赫塞斯的言論強硬，但不確定這番演講是否足以安撫焦慮的盟友，尤其是川普政府在該地區推行高關稅政策，並調整部分軍事裝備的部署。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務助理教授駱明輝（Dylan Loh ）表示：「將中國描繪為安全威脅的訊息，在亞太地區可能會引發不同的反應。即使各國希望獲得美國長期存在的保證，並非所有國家都願意接受或認同華盛頓的中國威脅論，但赫塞斯的宣示有些安撫效果。」

中國這次並未派出防長董軍出席，而是由中國人民解放軍 國防大學代表團參會。據公開資料顯示，除2020年、2021年受疫情影響外，中國軍隊自2007年起連續派出代表團參與會。參會級別也非固定，既有國防部長率團參會，也有解放軍副總參謀長帶隊出席，軍事科學院副院長也曾多次擔任中方代表團團長。這次中方代表團由中國人民解放軍國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒領銜，官階為海軍少將，為近20年來層級最低的一次。

赫塞斯演講時點到中國防長的缺席，表示：「美國在這裡，某人卻不在。」這番話似乎暗示了中國政府對該論壇的態度。

代表團團員，清華大學高級研究員、中國人民解放軍退役上校周波表示，中國一向不將香格里拉對話視為特別重要的會議，因為討論內容往往對北京不利。他指出，中國更重視在北京舉行的香山論壇，該論壇由中國國防部主辦，旨在提供更符合中國立場的安全對話平台。

駱明輝認為，中國未派遣國防部長出席香格里拉對話，可能是為了避免與赫塞斯等西方官員脫稿互嗆，有其對政治風險的考量。

駱明輝指出：「對國防部長本人及國家而言，政治風險遠超過可能獲得的回報。儘管中國錯失了與其他國防官員會面的機會，但他們不希望在美中關係敏感時期發生什麼意外。」