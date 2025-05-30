美撤銷中學生簽證 中外交部批歧視：戳穿自由開放謊言

中國外交部發言人毛寧29日表示，美國威脅要吊銷中國留學生簽證，是自己戮破了自由開放的謊言。（路透）

對於美方宣布積極撤銷中國學生簽證 ，中國外交部發言人毛寧29日表示，這種歧視 性的政治手法，戳穿美國一貫標榜的「自由開放」謊言。國際教育協會(IIE)數據顯示，目前約有27萬7398名中國學生在美國深造。

IIE指出，大多數中國學生來美攻讀理工科，2023-2024學年，近25%的中國留學生 來美攻讀數學和電腦科學，17%的學生主修工程，12.7%的學生選擇商業和管理，另有12.8%的人在其他領域發展。

IIE的數據顯示，44.3%的中國留學生攻讀研究所學位，約32%念大專院校，約22%的學生接受選擇性實習訓練(OPT)，OPT提供與F-1簽證持有者的學習領域直接相關的臨時工作。

魯比歐28日聲明表示，政府將「積極撤銷」中國學生的簽證，「包括與中國共產黨有關聯，或在關鍵領域學習的學生」，並加強審查來自中國和香港的新簽證申請對象。

美方針對中國學生簽證的最新政策，讓中國留學生陷入不確定的未來。

IIE數據顯示，目前約有27萬7398名中國學生在美國念大學或研究所，中國在美留學生的人數僅次於印度。

毛寧在記者會上表示，美方以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生的合法權益，干擾兩國正常人文交流；中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。

毛寧表示，這種政治性、歧視性做法戳穿美國一貫標榜的所謂「自由開放」謊言，只會進一步損害美國的自身國際形象和國家信譽。

IIE估計，中國留學生在美國創造142億元的經濟效益，而最受中國留學生青睞的州分別為紐約州、加州、麻州、賓州和伊利諾州。

中國中產階級本世紀崛起以來，中國學生紛紛湧向美國高等教育機構，美國的大學和研究所也樂於接受國際學生帶來的高額學費收入。