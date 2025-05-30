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美撤銷中學生簽證 中外交部批歧視：戳穿自由開放謊言

記者陳湘瑾、編譯陳韻涵／綜合報導
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中國外交部發言人毛寧29日表示，美國威脅要吊銷中國留學生簽證，是自己戮破了自由開放的謊言。（路透）
中國外交部發言人毛寧29日表示，美國威脅要吊銷中國留學生簽證，是自己戮破了自由開放的謊言。（路透）

對於美方宣布積極撤銷中國學生簽證，中國外交部發言人毛寧29日表示，這種歧視性的政治手法，戳穿美國一貫標榜的「自由開放」謊言。國際教育協會(IIE)數據顯示，目前約有27萬7398名中國學生在美國深造。

IIE指出，大多數中國學生來美攻讀理工科，2023-2024學年，近25%的中國留學生來美攻讀數學和電腦科學，17%的學生主修工程，12.7%的學生選擇商業和管理，另有12.8%的人在其他領域發展。

IIE的數據顯示，44.3%的中國留學生攻讀研究所學位，約32%念大專院校，約22%的學生接受選擇性實習訓練(OPT)，OPT提供與F-1簽證持有者的學習領域直接相關的臨時工作。

魯比歐28日聲明表示，政府將「積極撤銷」中國學生的簽證，「包括與中國共產黨有關聯，或在關鍵領域學習的學生」，並加強審查來自中國和香港的新簽證申請對象。

美方針對中國學生簽證的最新政策，讓中國留學生陷入不確定的未來。

IIE數據顯示，目前約有27萬7398名中國學生在美國念大學或研究所，中國在美留學生的人數僅次於印度。

毛寧在記者會上表示，美方以意識形態和國家安全為藉口，無理取消中國留學生簽證，嚴重損害中國留學生的合法權益，干擾兩國正常人文交流；中方對此堅決反對，已向美方提出交涉。

毛寧表示，這種政治性、歧視性做法戳穿美國一貫標榜的所謂「自由開放」謊言，只會進一步損害美國的自身國際形象和國家信譽。

IIE估計，中國留學生在美國創造142億元的經濟效益，而最受中國留學生青睞的州分別為紐約州、加州、麻州、賓州和伊利諾州。

中國中產階級本世紀崛起以來，中國學生紛紛湧向美國高等教育機構，美國的大學和研究所也樂於接受國際學生帶來的高額學費收入。

但中國逐漸成為川普政府和共和黨的攻擊目標，他們認為中國威脅美國的經濟、軍事和國安，且常將中國人與執政的中國共產黨掛鉤。

國務院宣布要積極吊銷與中共有關及就讀關鍵領域的中國留學生簽證，雖未明確說明科系，...
國務院宣布要積極吊銷與中共有關及就讀關鍵領域的中國留學生簽證，雖未明確說明科系，但推測應與高科技的系所有關。（美聯社）

中國留學生 學生簽證 歧視

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