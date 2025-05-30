學者：川普「排華法案」帶種族主義色彩 法理站不住腳

舊金山移民法教授鄧新源表示，取消特定族群的留學生簽證，在法理上站不住腳。（受訪者提供）

舊金山大學移民法教授鄧新源(Bill Ong Hing)29日接受本報記者採訪表示，從法理上來講，如果某人被頒發學生簽證 ，只有在此人違反了學生簽證身分，或是在最初申請時有撒謊，才會被收回簽證。他認為，除非學生有犯罪，或是沒有達到規定的學習時間，或是非法打工等問題，否則收回學生簽證很難在法理上站得住腳。

鄧新源認為，川普政府所謂中國留學生 「與中共有關聯」的說法並不新鮮。美國多年來一直給有可能有中共黨籍的學生發放簽證，是因為很清楚，在中國有中共黨籍不是一件罕見的事情。但他認為，這不能作為收回簽證的法律依據，除非有證據表明學生有損害美國國家利益的行為或公開言論。

他認為，川普這一政策背後的動機是政治性的，不僅有將中國學生汙名化的風險，也有汙名化華裔 美國人的風險。從歷史來看，即使只是過去20年的歷史，任何針對中國的批評最後都導致對華裔美國社群的敵意升溫。美國公眾總是很難分清海外中國人和土生土長的美國華裔。

鄧新源指出，這可以說是川普時代的「排華法案」，並與幾周之前取消挺巴人士的簽證有本質不同。此前的簽證取消不過涉及數千人，而在美的中國留學生約有27萬之眾，占據全美外籍留學生總數的四分之一。只將中國學生單列出來，帶有很明顯的種族主義色彩。

鄧新源認為，此次的簽證政策實質上更多的是和兩個大國之間的競爭相關，與所謂「共產主義」關係不大。他說，有個流行的迷思是中國學生到美國學習科技，再帶回中國。但他認為中國學生也有帶來很多東西，而當今世界的發展進步在於交流合作，切斷這種交流合作是短視的。

美聯社報導，一些小紅書用戶也發文稱美國領事館這周在簽證面談期間，額外審查了他們列出的社群媒體帳號。即將入學的學生爭相預約最後剩下的簽證面談名額，其他人則抱怨已經無法預約了。29歲的吳女士已收到了杜魯斯明尼蘇達大學(University of Minnesota Duluth)的生物學系錄取通知，她說28日熬夜到凌晨3點，瘋狂刷新網頁，終於搶到6月中旬美國駐上海領事館的一個寶貴面談名額。

麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)一位匿名中國博士生在小紅書上寫道：「鐵拳已落下，好日子已經結束，國際學生將面臨新一輪艱難時期。」一位國務院發言人則說簽證申請人可以繼續提交申請，國務院的日程安排不斷調整。