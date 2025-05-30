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不只學生簽證…國務院審核與哈佛相關所有簽證 包括商務、觀光簽

編譯莊瑞萌／綜合報導
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國務院官員29日證實，針對哈佛大學(Harvard University)的簽證審查範圍，將從原有外籍學生擴大至所有持簽證的人士。

紐約郵報(New York Post)報導引述該名官員說法，指這項全面調查將包含F-1學生簽證、B-1商務簽證及B-2旅遊簽證，重點將針對可能危及美國國家安全政策或簽證濫用的情況，這項擴大審查做法最早則是由福斯新聞報導。稍早國務卿魯比歐(Marco Rubio)則宣布，將撤銷涉及審查美國公民言論的外籍官員及部分中國學生的簽證。

先前因為哈佛校園內曾發生針對以色列與加薩戰爭的抗議活動，而被國務院視為「支持恐怖主義的行為」，造成約7000名哈佛國際學生成為審查焦點。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)先前威脅取消哈佛招收外國學生的資格，但遭到法院阻止。

移民及海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd Lyons)29日在波士頓聯邦法院聽證前正式致函哈佛，給該校30天抗辯時間，否則將撤銷哈佛在「學生與交流訪客計畫」(SEVP)的認證資格。哈佛大學發言人上周表示此舉「不合法」，並強調校方將全力維護國際學生與學者留學哈佛的權利。

通常情況下，學生必須在5月1日前明確表示將僅入讀哈佛大學，但該校已特別允許國際學生在2025-26學年同時接受哈佛與國外其他大學的入學資格。川普政府也宣布取消給予哈佛大學超過30億元補助款及其他資金，同樣引起法律爭議。

魯比歐上個月確認撤銷至少4000名被控犯罪的外國人士的簽證，本周他強調，「簽證是特權不是權利。對於那些以客人身分來到美國卻干擾高等教育機構的人，我們將繼續撤銷其簽證」。

學生簽證 哈佛大學 國務院

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