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美中關稅暫休兵 「彼此都痛苦」的脫鉤過程未停

記者顏伶如／綜合報導
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美中兩國5月中旬才在日內瓦達成貿易戰暫時休兵的共識，但川普政府取消部分中國學生簽證、禁止中國取得先進晶片，使得華府與北京之間摩擦加劇，隔閡又日漸擴大。(路透)
美中兩國5月中旬才在日內瓦達成貿易戰暫時休兵的共識，但川普政府取消部分中國學生簽證、禁止中國取得先進晶片，使得華府與北京之間摩擦加劇，隔閡又日漸擴大。(路透)

華爾街日報分析，身為全球兩大經濟體的美、中兩國雖然關稅戰暫時休兵，彼此都感覺痛苦的脫鉤過程卻持續進行，川普政府取消部分中國學生簽證、禁止中國取得先進晶片，使得華府與北京之間摩擦加劇，隔閡日漸擴大。

專家指出，本月稍早日內瓦談判之後一度出現的緩和氣氛，如今顯得愈來愈脆弱，美中之間在高等教育、人工智慧、稀土礦產等領域產生齟齬。

曾任拜登政府商務部資深中國顧問的史丹福大學胡佛研究所(Hoover Institution)中國問題專家易明(Elizabeth Economy)指出，美中兩國一直走在策略脫鉤(strategic decoupling)的道路上。她說，雙方完全沒有基本信任，能夠傳達正面訊息的管道與機會極少。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)28日宣布將以積極手段取消中國留學生簽證，並將修改簽證審核標準，對所有來自中國與香港地區的簽證申請加強審查。

至於中國遊客申請觀光簽證是否受到影響，目前仍不清楚。

剛結束在加州的學術交流返回中國的上海復旦大學國際關係教授信強表示，貿易戰加上最近在簽證上打壓，將讓美中關係推向愈來愈可怕的惡性循環。他說，直接溝通管道關閉，只會讓彼此敵意、仇恨升高。

報導說，5月13日，即日內瓦貿易談判隔日，美國商務部就頒布指南，警告企業不要使用中國晶片，特別是華為的昇騰AI(Ascend AI)晶片，因為晶片很可能是在「違反美國出口管制下研發或生產」。中國商務部上周反批華府破壞雙方在日內瓦達成的共識，並說美國作法「典型的單邊霸凌和保護主義」。

美國打壓中國學生讓北京有機會展現歡迎尖端研究的立場，獨立諮詢機構「胡同研究」(Hutong Research)創辦人封楚誠說，中國一直希望取得先機，成為創新、未經審查科學研究的領袖。

學生簽證 商務部 華府

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