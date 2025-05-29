兩類中國留學生簽證將撤銷 眾院批「仇外」

國務卿魯比歐28日晚間宣布，將與國土安全部合作著手吊銷與中國共產黨有關或就讀關鍵領域的中國留學生簽證。圖為檔案照片。（歐新社）

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)28日在社群網站X發表簡短聲明宣布，美國將開始撤銷(revoke)中國留學生簽證 ，對象包括與中國共產黨有關係以及攻讀關鍵領域(critical fields)的學生。魯比歐並未說明細節，但一天前媒體報導才剛傳出，魯比歐27日發電文給所有美國駐外使領館，下令即起暫停接受申請學生簽證、交換學者簽證新面談，等候國務院針對F、M、J簽證申請人社群媒體使用調查的新規頒布。

與中共有關及關鍵領域學生

魯比歐發文寫道：「國務院將與國土安全部合作，以積極手段(aggressively)吊銷中國留學生 的簽證，包括與中國共產黨有關係的學生，以及在關鍵領域就讀的學生。」

他表示，國務院將修改簽證審核標準，對於所有來自中國與香港地區的簽證申請都將加強審查。

中國駐美大使館、白宮、國務院28日晚間均未對魯比歐發文對媒體表示評論。

國會眾院亞太裔小組(CAPAC)發聲明表示，「未經調查就基於國籍全面撤銷學生簽證，是仇外行為，也是錯誤的。 」小組對外聯絡人James Kwon表示，「拒絕這些學生——其中許多人只是希望在自由民主的社會中學習——不僅是短視，更是背叛我們價值觀。」

關鍵領域範圍 國務院未說明

國務院並未進一步說明所謂關鍵領域的範圍。前副國務卿坎伯曾稱美國歡迎更多中國留學生到美國讀人文領域，歡迎印度學生到美國讀科技。

今年稍早，川普政府已經撤銷數以千計的外國學生簽證。移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)後來在通報系統裡，恢復了1500多名外國學生的簽證登記。

哈佛大學(Harvard University)的「學生和交流訪問者計畫」(Student and Exchange Visitor Program，SEVP)許可上周遭到國土安全部取消，喪失招收國際學生的資格。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)說，原本就讀哈佛的外國學生必須轉學，否則恐將失去合法居留身份。

川普政府打擊移民 擴大力道

Axios新聞網站分析，吊銷中國留學生簽證的宣布，代表川普政府打擊移民更加擴大力道。

多年來，魯比歐對中政策向來持鷹派立場。2018年，魯比歐在佛羅里達州聯邦參議員任內提案獲得通過，禁止中國資金贊助的孔子學院(Confucius Institutes)出現於佛州各地大學。

魯比歐也是主張禁止熱門影音平台TikTok的倡議人士，理由是TikTok受到中國影響。在川普政府出任國務卿後，魯比歐則不再公開提倡禁用TikTok。川普曾稱讚TikTok，推遲禁止使用TikTok的期限。

川普28日在白宮橢圓形辦公室對媒體表示，哈佛大學以及美國高等教育機構招收外國學生，應該訂定15%的人數占比上限。