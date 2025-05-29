兩類中國留學生簽證將撤銷 眾院批「仇外」
國務卿魯比歐(Marco Rubio)28日在社群網站X發表簡短聲明宣布，美國將開始撤銷(revoke)中國留學生簽證，對象包括與中國共產黨有關係以及攻讀關鍵領域(critical fields)的學生。魯比歐並未說明細節，但一天前媒體報導才剛傳出，魯比歐27日發電文給所有美國駐外使領館，下令即起暫停接受申請學生簽證、交換學者簽證新面談，等候國務院針對F、M、J簽證申請人社群媒體使用調查的新規頒布。
與中共有關及關鍵領域學生
魯比歐發文寫道：「國務院將與國土安全部合作，以積極手段(aggressively)吊銷中國留學生的簽證，包括與中國共產黨有關係的學生，以及在關鍵領域就讀的學生。」
他表示，國務院將修改簽證審核標準，對於所有來自中國與香港地區的簽證申請都將加強審查。
中國駐美大使館、白宮、國務院28日晚間均未對魯比歐發文對媒體表示評論。
國會眾院亞太裔小組(CAPAC)發聲明表示，「未經調查就基於國籍全面撤銷學生簽證，是仇外行為，也是錯誤的。 」小組對外聯絡人James Kwon表示，「拒絕這些學生——其中許多人只是希望在自由民主的社會中學習——不僅是短視，更是背叛我們價值觀。」
關鍵領域範圍 國務院未說明
國務院並未進一步說明所謂關鍵領域的範圍。前副國務卿坎伯曾稱美國歡迎更多中國留學生到美國讀人文領域，歡迎印度學生到美國讀科技。
今年稍早，川普政府已經撤銷數以千計的外國學生簽證。移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)後來在通報系統裡，恢復了1500多名外國學生的簽證登記。
哈佛大學(Harvard University)的「學生和交流訪問者計畫」(Student and Exchange Visitor Program，SEVP)許可上周遭到國土安全部取消，喪失招收國際學生的資格。國土安全部長諾姆(Kristi Noem)說，原本就讀哈佛的外國學生必須轉學，否則恐將失去合法居留身份。
川普政府打擊移民 擴大力道
Axios新聞網站分析，吊銷中國留學生簽證的宣布，代表川普政府打擊移民更加擴大力道。
多年來，魯比歐對中政策向來持鷹派立場。2018年，魯比歐在佛羅里達州聯邦參議員任內提案獲得通過，禁止中國資金贊助的孔子學院(Confucius Institutes)出現於佛州各地大學。
魯比歐也是主張禁止熱門影音平台TikTok的倡議人士，理由是TikTok受到中國影響。在川普政府出任國務卿後，魯比歐則不再公開提倡禁用TikTok。川普曾稱讚TikTok，推遲禁止使用TikTok的期限。
川普28日在白宮橢圓形辦公室對媒體表示，哈佛大學以及美國高等教育機構招收外國學生，應該訂定15%的人數占比上限。
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