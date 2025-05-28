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金融時報：川普下令美國晶片設計公司停止對中國提供服務

編譯陳韻涵／即時報導
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「金融時報」(Financial Times)於28日引述多位知情人士的說法報導，川普政府已下令供應半導體設計軟體的美國企業，停止向中國公司提供其服務。

商務部要求益華科技(Cadence)、新思科技(Synopsys)和西門子電子設計自動化(Siemens EDA)等電子設計自動化(Electronic Design Automation, EDA)軟體製造商，停止供應其技術給中國企業。

路透報導，商務部發言人不予評論，但表示正在審查對中國具戰略意義的出口項目。

商務部表示，「在某些情況下，商務部可在審查期間，暫停既有出口許可證，或施加額外的許可要求」。

益華科技不予評論，其股價收盤下跌10.7%，新思科技的股價則下跌9.6%。

新思科技執行長在與分析師的電話會議中表示，公司未收到(商務部的)信函，也沒有收到負責執行出口管制的商務部工業安全局(Bureau of Industry and Security)消息。

美股收盤後，新思科技重申2025年的營收預測，新思科技與益華科技的盤後交易股價都反彈3.5%。

路透指出，金融時報報導中的政策變化範圍尚不清楚，但任何剝奪軟體製造商中國客戶的舉動，都可能影響其利潤，以及高度依賴美國頂尖軟體的中國晶片設計客戶。

商務部前官員透露，這些美國技術將形成中國晶片產業的「真正瓶頸」，川普政府上台以來，限制對中出口EDA工具的規定就一直被納入考慮，但先前因為過於激進而排除。

新思科技約16%年收益來自中國客戶，益華科技則約為12%。

新思科技與輝達(Nvidia，又譯英偉達)、高通(Qualcomm)和英特爾(Intel)等晶片公司合作，供應用於設計先進處理器的軟體和硬體。

商務部 川普 輝達

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