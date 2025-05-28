美智庫：中認美無法打「持久戰」科技優勢會逐漸降低

圖為烏克蘭軍隊去年在烏東頓內次克州前線砲擊俄軍。(美聯社)

美國智庫蘭德公司(RAND)日前發布報告指出，中國持續藉由俄烏戰爭吸取經驗，評估美國國防工業無法維持打持久戰；解放軍 從俄烏戰爭中學習到的混合戰經驗，極有可能應用在未來衝突之中。

報告對美國政府提出建議，指美國政府應出資擴大國防軍事工業規模，國會也應支持擴大美國國防軍事工業，以破壞解放軍可以持久戰來打贏美國的認知；報告還建議美方持續與盟友互動，以因應中方的假訊息行動。

蘭德公司22日發布「中國在俄烏戰爭中學到的教訓」報告提到，俄羅斯 企圖透過混合戰的方式，利用非軍事工具來競爭，以期可用最小軍事力量贏得戰爭；不過，該戰略在俄烏戰爭中未能獲得成功。

報告指出，中國起先也擁抱俄國 的混合戰戰略，但隨著俄軍在俄烏戰場上的表現不佳，中方分析認為俄國高估了透過混合戰來嚇阻軍事升溫的能力；中國現在漸漸不再定義混合戰的用途是嚇阻或減少軍事力量的使用，反倒是定義為利用非軍事工具來競爭，為戰前做準備。

報告提到，中國開始推動新的混合戰模式，重視在潛在衝突發生前，以非軍事手段塑造戰場空間，並提升軍事殺傷力。

報告指出，中國也研究美國在俄烏戰場上部署的先進科技，並相信美國的國防工業無法維持一場持久戰，同時認為美國在科技上的優勢會隨著戰爭持續而降低。

報告表示，中方雖然明白美國在先進武器上具有非常大的優勢，但解放軍主要研究員認為，俄國得以透過拖延方式來克服美國優勢；若中國也與美國發生類似衝突，中國會比俄國占據更有利的位置。

報告說，中共領導人在俄烏戰爭爆發之後，認為中國獲得了新的戰略機會來提升中國的國際聲望，同時透過瞄準美國與盟友之間凝聚力，以削弱美國的聲望；中國透過負面訊息或假訊息來打擊美國與盟友間的關係，未來可能會把此法作為對未來潛在衝突所做的準備。