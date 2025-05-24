台防長盼美加快交付對台軍售 籲美日菲共同嚇阻中國

圖為台灣接收到海馬士多管火箭系統，在屏東進行實彈射擊。(本報資料照片)

紐約時報及華爾街 日報22日刊登中華民國 國防部長顧立雄21日接受包括這兩家報紙在內的80分鐘媒體訪談。紐時報導稱，這是顧立雄自一年前就任以來接受的最全面訪談。他受訪時表明，希望美國能加快交付對台軍售。

顧立雄說，藉由美國在亞洲各地的武裝力量及同盟，並提醒北京，戰爭必須付出的可怕的經濟代價，就能抑制中國；「若能迫使中國了解(發動戰爭)潛在的成本將極其、極其高昂，那對中國來說，要做出(開戰的)決定將極其困難」。

顧立雄並指稱，川普 政府強調「美國優先」，但「我們(台灣)相信，在安全議題上，川普政府也著重『印太優先』」。

當被問到如何評估中國侵台威脅時，顧立雄稱，危險增加中，但尚未達到入侵恐迫在眉睫的程度。他引用台灣軍方的威脅等級指標說，「我們認為，此刻的威脅強度介於中等和高之間，但這些指標還不足以斷定(中國)有攻擊台灣的意圖」。

顧立雄還說，台灣今年將列裝首批陸軍無人機部隊，海軍也將引進，而海軍陸戰隊已將部分戰車營與砲兵營改編為無人機營。他比喻說，最好中國每天醒來，都覺得「今天不適合發動侵台」。

華爾街日報報導說，這些作為旨在透過先進技術來實現台灣軍隊武器庫的現代化，為了中國可能的入侵做準備。台灣軍方計畫在五年內從境內公司採購3200多架無人機，其中大多屬小型偵察無人機。

顧立雄透露，「由於美方希望我們有在本地生產的能量，因此美國在這方面的確是大力協助；有些技術若轉移給我們，由民間廠商生產，那這樣就能確保(不用含有中國零組件的產品)」。

顧立雄提到，除了美國援助，來自第一島鏈日本與菲律賓的支持也對嚇阻中國很重要。他認為，集體嚇阻力量，會使中國想侵台時不得不考慮軍事上的困難度，以及要付出的軍事代價有多高。

顧立雄表示，台灣陸軍還要增編兩個連級單位，在美製海馬士多管火箭系統交付後負責操作該系統，以強化精準打擊能力。