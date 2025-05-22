美想分散風險「別依賴台灣晶片廠」 學者籲確保台海現狀

美國國務卿魯比歐。(美聯社)

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）日前指出，希望美國的半導體供應鏈 不要過度仰賴台灣晶片廠，有學者呼籲說，美國在分散風險的同時，也要說明清楚美國將繼續維持台海現狀，並確保現狀有利於台灣的安全。

魯比歐21日出席聯邦眾院外交委員會的聽證會，他表示，美國必須強化國家的能源供應，來加強美國的半導體產業，這樣美國才不會過於仰賴台灣的晶片廠。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institue）22日舉行「美中在中東的競爭」會議，哈德遜研究所資深研究員索博利克（Michael Sobolik）受訪時表示，半導體供應鏈被中國好戰和挑釁的態度所籠罩確實不符合美方的利益，但這不是台灣的錯。

索博利克認為，美國想要分散風險是合理的，但不能為了降低半導體供應的風險，就不再支持台灣。

索博利克表示，美國應該雙管齊下，在為半導體供應鏈分散風險的同時，更應該釋出清楚的訊號，說明這並不代表美國不再支持台海現狀，而且還要更進一步，確保台海現狀有利於台灣的安全。

面對中國可能犯台的風險，前立委、現哈德遜研究所資深研究員許毓仁則表示，台灣可以借鏡烏克蘭，思考如何在戰爭中確保國家的運作，尤其是針對中國封鎖台灣的情況做沙盤推演。

許毓仁認為，一旦台灣遭到封鎖，將切斷台灣從海上而來的能源供應，而台灣只有約13天的能源儲備，台灣必須思考如何在那樣的情況下維持運作。

此外，許毓仁也呼籲美國必須與可信賴的夥伴國家，如台灣、日本和南韓等，眾志成城，建立一個人工智慧（AI ）的生態系統和一套連貫的戰略，好與中國的AI大戰略競爭。

許毓仁舉例說，現行有70%的AI數據中心和伺服器都在台灣生產，美國應該有套全面的戰略，不但將台灣納入，讓美台在能源安全、AI晶片、數據中心建立等項目合作，也得以確保台灣不會出現洩露，減少讓中國有漏洞可鑽、取得相關科技的風險。