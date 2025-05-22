美副國務卿通話中外交副部長：觸及雙方共同利益

圖為美中國旗示意圖。(路透)

美國副國務卿 藍道（Christopher Landau）22日與中國外交部副部長馬朝旭通話，國務院 指出，雙方同意保持雙邊對話管道暢通的重要性。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）22日指出，藍道與馬朝旭周四通話，他們認知到美中雙邊關係對兩國人民和世界的重要性；布魯斯說，雙方在通話中討論到非常廣泛、攸關美中共同利益的議題，並同意保持對話管道暢通的重要性。

中國外交部官網當地時間23日上午發布，外交部副部長馬朝旭已與美國常務副國務卿藍道通話，官方指雙方「就中美關係及共同關心的重要問題交換了意見。雙方同意繼續保持溝通」，不過並未提及馬朝旭與藍道（Christopher Landau）的詳細通話內容，且未言明馬朝旭是否係「應約」與藍道通話。

此次中國官方發布的消息遠少於2024年6月底馬朝旭與時任美國常務副國務卿坎博（Kurt Campbell）通話時的篇幅，當時馬朝旭強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台獨是死路一條，縱容支持台獨終將引火焚身」，通話也涉及藏獨、南海、烏克蘭議題。

而馬朝旭也甫於本月20日會見美國新任駐北京大使龐德偉（David Perdue），當時表示「雙方就當前中美關係及共同關心的重要問題坦誠、深入交換了意見」。馬朝旭強調，中國按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係，堅定維護自身主權安全發展利益。「希望美方同中方相向而行，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展」。