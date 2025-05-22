我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府槍擊2死 川普發文：激進主義必須立刻終結

NBA東區冠軍賽G1／哈利伯頓絕殺扳平 奈史密斯飆分秀讓尼克飲恨

台總統府發言人投書美媒：抗中侵擾 不應曲解為推進台獨底線

記者周佑政／台北報導
台總統府發言人李問投書「華盛頓時報」，稱維持台海現狀是長期政策。(圖／聯合報系資料照片)
台總統府發言人李問投書「華盛頓時報」，稱維持台海現狀是長期政策。(圖／聯合報系資料照片)

台總統府發言人李問日前投書「華盛頓時報」(Washington Times)，文中表示捍衛台灣民主、抵禦中國無端的侵擾，不應刻意曲解為「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

李問以「台灣維護區域和平的決心堅定不移」為題投書。文章指出，堅定維持台灣的自我防衛，以面對北京併吞台灣的公開企圖，並不是挑釁；改善台灣的法律及制度，因應中國日益嚴重的間諜活動，同樣不是挑釁。

投書指出，捍衛台灣民主，抵禦中國無端的侵擾，更不應刻意曲解為所謂「推進台獨的底線」，特別是因為台灣長期秉持的政策是維持台海現狀。

投書表示，過去一年來，賴清德總統多次重申維持台海現狀，明確提及中華民國憲政體制，並公開表示願意在對等尊嚴的情形下進行兩岸對話；另一方面，北京的軍事挑釁並不僅限於台灣海峽，大規模演習遍及整個西太平洋，甚至遠至澳洲附近海域。

李問表示，將賴清德總統的政策貼上「挑起爭端」的標籤，不但不是事實，更呼應了北京的論調，亦即阻撓台灣強化防範間諜措施所需要的迫切行動，這些措施正是保護台灣及其國際夥伴的共同利益。

賴清德 間諜 中華民國

上一則

曾籲售台F-16戰機 眾議員康諾利辭世

下一則

「又大又美法案」內容未定 眾院共和黨到處找票

延伸閱讀

願促朝野對話？綠議員爆賴清德常跟罷團開會

願促朝野對話？綠議員爆賴清德常跟罷團開會
央視主播口誤？報導賴清德就職周年 將「兩岸」稱為「兩國」

央視主播口誤？報導賴清德就職周年 將「兩岸」稱為「兩國」
冷眼集／若「隔靴搔癢」對話 賴清德難修補朝野裂痕

冷眼集／若「隔靴搔癢」對話 賴清德難修補朝野裂痕
蔡賴有別 民進黨內也批賴清德決策不透明 缺乏包容性

蔡賴有別 民進黨內也批賴清德決策不透明 缺乏包容性

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46
川普總統（左）在阿布達比王儲哈立德陪同下參觀謝赫扎耶德大清真寺。（路透）

美總統罕見造訪清真寺 川普脫下鞋 讚嘆伊斯蘭文化

2025-05-15 16:26
總統川普21日在白宮會見到訪的南非總統拉瑪佛沙(左)時，突然展示一些視頻和剪報。（美聯社）

訪白宮遭「伏擊」？南非總統與川普起爭執

2025-05-21 17:46
美國財長貝森特和中國國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會面。 美聯社

美國對中關稅沒降那麼多？瑞士談判結果藏細節

2025-05-16 08:51

超人氣

更多 >
劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」
在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留

在美生活30年持有綠卡菲律賓裔男子返鄉度假入境遭拘留
健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵
3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強

3星座男能把人活活氣死 牡羊害伴侶心寒、他控制欲最強
輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡