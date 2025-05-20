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美禁H20賣中國 黃仁勳：Nvidia損失150億元營收 很痛苦

編譯葉亭均／綜合外電
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳估算，美國政府最新限制晶片銷往中國的措施，對輝達的營收衝擊達到150億美元。(路透)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳估算，美國政府最新限制晶片銷往中國的措施，對輝達的營收衝擊達到150億美元。(路透)

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳估算，美國政府最新限制晶片銷往中國的措施，對輝達的營收衝擊達到150億美元，也可能讓美國政府損失大約30億美元的稅收。

巴隆周刊報導，黃仁勳周一接受Stratechery訪談時表示：「對輝達H20的額外禁令是非常痛苦的。我們捨棄了150億美元營收，而且或許，美國少了30億美元的稅收。」

美國政府在上月緊縮晶片出口許可規定，實際上是禁止輝達「降規版」AI晶片H20銷往中國。當時，輝達預告第1季認列55億美元費用，是與新限制措施衍生出的庫存和採購承諾費用有關。

批評人士表示，把輝達的AI晶片提供給中國，就算是提供落後一到兩代的AI晶片，也還能夠幫助陸企在AI技術方面追上美國。但黃仁勳不認同這種看法，理由是這些限制措施是短視的，從長遠來看反而還幫助中國，因為會帶動中國市場對本土華為公司AI晶片的需求，若更多企業採用華為的晶片，而且華為能夠改善其軟體，那麼輝達目前在CUDA軟體上的優勢就會受損。

黃仁勳表示：「任何人若是認為只下一步棋，禁止中國取得H20，就能切斷他們發展AI的能力，那是高度欠缺資訊的。」「如果我們不在中國市場競爭，並且在缺席的情況下讓中國的生態系統自行發展，那麼新的平台將被開發出來，而且在全球AI技術擴散之際，這些平台將不會是美國的，他們的領先地位與技術也將隨之擴散到全世界。」

黃仁勳還表示，限制中國取得Nvidia產品，將迫使企業把資金提供給華為，而華為將利用這些資源進行研發，進而與Nvidia競爭。

輝達 AI 黃仁勳

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