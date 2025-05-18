路透：五角大廈正為美中開戰做好準備 與中國打持久戰

駐紮美國本土的B-1B超音速轟炸機已開始定期輪流前進布署至關島安德生空軍基地。(美聯社)

美國高層官員及情報圈普遍認為，中國解放軍已為2027年之前攻打台灣做好準備，盡管中方官員已有所否認，但路透從多方面分析最近洩露的一份官方戰略文件，說明五角大廈 已將阻止中國攻台列為首要任務，為此大幅加強區域戰備部署，做好跟中國打持久戰的準備。

華盛頓與北京為這場潛在戰爭，正以幾十年來未曾見過的規模做好準備。正如美國軍方一名高官所說，「如果中國攻擊台灣，而我們又決定介入，那戰爭就不可能很快結束」。

目前中國已全力展開「反介入/區域拒止」(A2AD) 能力，主要是利用遠程飛彈阻止美國軍艦(特別是航空母艦)進入台海周邊海域。為此美國軍方已重啟西太平洋地區，包括菲律賓多座二戰遺留下來的機場，用於分散部署空軍力量作為提高戰時的生存能力。

尤其是關島，五角大廈高官認定關島將成為中國導彈的主要目標，因此已投入超過70億元在島上建設防禦體系，並升級成「印太前哨」。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)3月到關島時向駐島6400名官兵表示，他們是印太地區的先鋒力量，又警告關島遭攻擊等同美國本土遭襲擊。

除了本身的戰略準備，美國也正聯手區域盟友打造協同作戰網絡，最近在夏威夷舉行的「太平洋陸上力量會議」上，太平洋陸軍司令克拉克上將(Ronald Clark)與日本、澳洲 、菲律賓的高級將領共同探討，如何通過陸海聯動實現對中國的包圍。

但路透也指出，大西洋理事會(Atlantic Council)的兵棋推演顯示，未來若大陸攻台，北韓 可能趁勢進攻南韓，反之若北韓先動手，北京也可能視此為機會趁勢對台灣採取行動。這時美國面對的不僅是中國，而是可能引發的全面核戰。

去年7月提交給國會的一份報告，研究了與中、俄、北韓以及伊朗同時開戰的風險，得出的結論是，美國民眾尚未做好充分準備，應對持久戰所帶來的供應鏈中斷及生活干擾。

更重要的是，美國的武器庫存日益令人擔憂，海軍作戰部長基爾比(James Kilby)早前在國會眾議院的聽證會上承認，美國武器庫存只能維持短期衝突，沒有足夠的彈藥來維持長期戰鬥。