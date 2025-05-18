我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／黃仁勳COMPUTEX主題演講 產業大咖全來了

畢業季送現金最好 50元到1000元 應該怎麼給？

路透：五角大廈正為美中開戰做好準備 與中國打持久戰

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
駐紮美國本土的B-1B超音速轟炸機已開始定期輪流前進布署至關島安德生空軍基地。(美聯社)
駐紮美國本土的B-1B超音速轟炸機已開始定期輪流前進布署至關島安德生空軍基地。(美聯社)

美國高層官員及情報圈普遍認為，中國解放軍已為2027年之前攻打台灣做好準備，盡管中方官員已有所否認，但路透從多方面分析最近洩露的一份官方戰略文件，說明五角大廈已將阻止中國攻台列為首要任務，為此大幅加強區域戰備部署，做好跟中國打持久戰的準備。

華盛頓與北京為這場潛在戰爭，正以幾十年來未曾見過的規模做好準備。正如美國軍方一名高官所說，「如果中國攻擊台灣，而我們又決定介入，那戰爭就不可能很快結束」。

目前中國已全力展開「反介入/區域拒止」(A2AD) 能力，主要是利用遠程飛彈阻止美國軍艦(特別是航空母艦)進入台海周邊海域。為此美國軍方已重啟西太平洋地區，包括菲律賓多座二戰遺留下來的機場，用於分散部署空軍力量作為提高戰時的生存能力。

尤其是關島，五角大廈高官認定關島將成為中國導彈的主要目標，因此已投入超過70億元在島上建設防禦體系，並升級成「印太前哨」。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)3月到關島時向駐島6400名官兵表示，他們是印太地區的先鋒力量，又警告關島遭攻擊等同美國本土遭襲擊。

除了本身的戰略準備，美國也正聯手區域盟友打造協同作戰網絡，最近在夏威夷舉行的「太平洋陸上力量會議」上，太平洋陸軍司令克拉克上將(Ronald Clark)與日本、澳洲、菲律賓的高級將領共同探討，如何通過陸海聯動實現對中國的包圍。

但路透也指出，大西洋理事會(Atlantic Council)的兵棋推演顯示，未來若大陸攻台，北韓可能趁勢進攻南韓，反之若北韓先動手，北京也可能視此為機會趁勢對台灣採取行動。這時美國面對的不僅是中國，而是可能引發的全面核戰。

去年7月提交給國會的一份報告，研究了與中、俄、北韓以及伊朗同時開戰的風險，得出的結論是，美國民眾尚未做好充分準備，應對持久戰所帶來的供應鏈中斷及生活干擾。

更重要的是，美國的武器庫存日益令人擔憂，海軍作戰部長基爾比(James Kilby)早前在國會眾議院的聽證會上承認，美國武器庫存只能維持短期衝突，沒有足夠的彈藥來維持長期戰鬥。

北韓 五角大廈 澳洲

上一則

美俄明早通話 英德法搶先致電川普籲1事

延伸閱讀

美股期指挫低 因穆迪摘除美AAA頂級信評 金價勁揚1%

美股期指挫低 因穆迪摘除美AAA頂級信評 金價勁揚1%
川普明擬與普亭通話 魯比歐：川普希望盡快見面

川普明擬與普亭通話 魯比歐：川普希望盡快見面
大仁說財經／美國將會賺大錢，是嗎？

大仁說財經／美國將會賺大錢，是嗎？
關稅戰雖暫停 香港玩具巨頭偉易達仍將生產移出中國

關稅戰雖暫停 香港玩具巨頭偉易達仍將生產移出中國

熱門新聞

川普總統15日在卡達烏代德空軍基地演講。（美聯社）

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

2025-05-15 14:43
根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
美國總統川普表示，他將簽署行政命令壓低美國處方箋藥物的價格。（美聯社）

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

2025-05-12 08:35
美中在瑞士日內瓦舉行的貿易談判，中方由國務院副總理何立峰主談。(路透)

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

2025-05-11 20:52
零售業巨頭沃爾瑪。(美聯社)

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

2025-05-17 13:36
川普(左前)、沙國王儲沙爾曼與出席沙美投資論壇的人士合照。(路透)

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

2025-05-13 08:53

超人氣

更多 >
「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…
墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
端午前後3生肖財運亨通 屬虎有望升遷、他突破事業高峰

端午前後3生肖財運亨通 屬虎有望升遷、他突破事業高峰